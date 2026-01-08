Asesinan a periodista de nota roja dentro de un restaurante en Poza Rica

La noche del 8 de enero de 2026, el periodista Carlos Castro, especializado en la cobertura de nota roja y hechos policiacos, fue asesinado a balazos dentro de un restaurante al norte del estado de Veracruz.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el negocio denominado “La Tro Gue”, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, entre las calles 12 y 14, en la colonia Cazones, en el corazón de Poza Rica.

Carlos Castro, reportero de nota roja en Poza Rica, Veracruz, fue asesinado esta noche en un ataque armado.

Los primeros informes refieren que Carlos se encontraba en un establecimiento de comida en colonia Cazones cuando ocurrió la agresión, que fue directa.#Justicia#QEPD 🕊️. pic.twitter.com/opFzYlV2ch — Áxel Chávez (@axelchl) January 9, 2026

Testigos relataron que hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra Castro, generando pánico entre clientes y trabajadores antes de huir del lugar a bordo de una motocicleta, según reportes policiales.

Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron que el comunicador ya no presentaba signos vitales debido a las múltiples lesiones por arma de fuego.

Elementos de seguridad municipal, estatal y federal acudieron de inmediato, acordonaron la zona y activaron un operativo de búsqueda sin que hasta el momento se hayan informado detenciones. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen y recabar indicios para la investigación.

¿Quién era Carlos Castro?

Carlos Castro se desempeñaba como periodista de seguridad y nota roja. Era director y propietario del portal informativo “Código Norte de Veracruz” y colaborador de otros medios locales, incluyendo publicaciones digitales y páginas de cobertura policial.

Compañeros y colegas señalaron que Castro había sido víctima de amenazas previas, motivo por el cual contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal de Atención y Protección para Periodistas (CEAPP) desde 2024. Estas medidas habían sido implementadas tras recibir advertencias en su contra debido a su labor informativa en temas de seguridad pública.

Por su parte, gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han condenado el crimen y exigido a las autoridades que se esclarezca el móvil de la agresión, así como la detención de los responsables.

🕊️ El Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas lamenta profundamente el asesinato del periodista Carlos Castro. Exhortamos a las autoridades estatales y federales a esclarecer este crimen y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. pic.twitter.com/zgpkmeN6Zm — Observatorio sobre Libertad de Expresión (@ObservaLibertad) January 9, 2026

