Exalcaldes de Veracruz dejan patrullas chatarra

En algunos casos, los vehículos oficiales rayan en la obsolescencia

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que el mayor reto que enfrentan los nuevos alcaldes es la falta de recursos y las malas condiciones de los vehículos oficiales, incluidas patrullas y ambulancias.

En entrevista al salir de la instalación de la Mesa de Seguridad en el municipio de Río Blanco, el funcionario señaló que aún se vive una etapa de transición e hizo un llamado a los presidentes municipales salientes a conducirse con ética y compromiso social durante el proceso de entrega-recepción, con el fin de no dejar deshabilitados vehículos oficiales del ayuntamiento.

“Siempre al final se tiene que invertir para dejar en mejor condición lo que recibieron, para que de alguna manera continúe el proceso para el bien de la sociedad. Algunos los dejaron sin nada y eso sí es delicado”, dijo, en entrevista.

El Dato: EL CONCEJO MUNICIPAL de Tamiahua denunció ayer que la administración municipal saliente que gobernó en 2022-2025 incumplió en hacer la entrega administrativa.

SIN NADA. Agregó que algunos munícipes dejaron la administración sin equipamiento y con vehículos en “muy malas condiciones” y eso es muy grave, ya que limita la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Es inaceptable que nuevos gobiernos tengan que iniciar sin herramientas mínimas para gobernar. Los bienes públicos no son propiedad personal ni un botín de salida”, expresó.

También explicó que los ayuntamientos cuentan con 30 días para realizar observaciones durante la entrega-recepción, y hasta un año para dar seguimiento a posibles procesos administrativos o legales, en caso de detectar irregularidades relacionadas con el patrimonio municipal.

Ahued Bardahuil recalcó que, en caso de encontrar faltas administrativas o posibles desvíos, es necesario que se presenten las denuncias, pues de lo contrario “no se puede avanzar ni garantizar la transparencia”.

211 de los 212 municipios veracruzanos tienen nuevas autoridades

EL ARRANQUE. Agregó que hasta el momento la transición en los municipios va muy bien y no se tienen mayores incidencias.

“Los ayuntamientos están en transición, prácticamente todos en la labor de inicio, donde hacen las sesiones de cabildo para hacer los nombramientos de las autoridades que tienen que ser designadas por cabildo, para que empiecen ya las actividades de inversión de obra, plan de desarrollo municipal y tener los recursos ya previstos para que inicien las labores que la sociedad demanda”, añadió.

El pasado 31 de diciembre tomaron protesta de ley las 212 nuevas autoridades municipales de Veracruz.

La excepción es el municipio de Tamiahua, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el triunfo de la candidata del Partido Verde Ecologista de México Citlali Medellín Careaga, por rebasar el tope de gastos de campaña hasta en 63 por ciento, lo que obligará a la instalación de un concejo municipal.