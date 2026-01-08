Agraviada promovió juicio

Exhiben a líder del PAN violentador

Tribunal determina que causaron violencia política en razón de género contra una trabajadora de identidad reservada

OPLE inscribe a Federico Salomón Molina y a Roberto Martínez Archer en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género
OPLE inscribe a Federico Salomón Molina y a Roberto Martínez Archer en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género
Alan Gallegos

EN ACATAMIENTO a una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) inscribió a Federico Salomón Molina y a Roberto Martínez Archer, presidente y encargado de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del PAN, respectivamente, en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

La resolución establece que ambos permanecerán inscritos en dicho registro por un periodo de 12 meses, plazo durante el cual su sanción será de carácter público.

El tribunal determinó que ambos causaron violencia política en razón de género en la modalidad de violencia económica y obstaculización de funciones en contra de una trabajadora de identidad reservada, que ostenta un cargo directivo.

La agraviada, integrante del Comité Directivo Estatal del PAN, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el TEV, por actos de hostigamiento y obstaculización en su contra, toda vez que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN declaró infundada su queja.

La víctima aseguró que no se le dio acceso al presupuesto del Comité Directivo Estatal del blanquiazul ni a la información correspondiente sobre un proveedor de servicios para la realización del Programa Anual de Trabajo 2025.

El tribunal exhortó a la Comisión de Justicia panista a que, en lo subsecuente, atienda de manera exhaustiva y con perspectiva de género las quejas presentadas por su militancia.

El registro de la sanción contra el líder del PAN-Veracruz
El registro de la sanción contra el líder del PAN-Veracruz
