Joaquín Díaz Mena llama a redoblar esfuerzos de seguridad en Yucatán.

Al encabezar la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán, el Gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, llamó a redoblar esfuerzos y a mantenerse siempre un paso adelante para preservar la paz y la tranquilidad de las familias yucatecas en 2026, y para que Yucatán continúe siendo un referente nacional en la materia.

En ese contexto, el mandatario estatal resaltó la importancia de reforzar la inteligencia, el equipamiento y la vigilancia, así como de no bajar la guardia en el cuidado de todos los rincones de la entidad.

Asimismo, ante lo ocurrido en el municipio de Dzilam González, el titular del Ejecutivo estatal indicó que este suceso no quedará impune, ya que en Yucatán quien comete un delito enfrenta la ley sin excepciones.

En ese sentido, enfatizó en que se trabaja para que avancen las investigaciones y actuar en contra de las personas responsables.

Encabecé la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad con el objetivo de redoblar esfuerzos y no bajar la guardia para cuidar la tranquilidad de las familias yucatecas.



Reforzamos la coordinación interinstitucional, la inteligencia y la presencia territorial para… pic.twitter.com/al2XtaGYey — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) January 9, 2026

“Yucatán tiene una historia de muchas décadas de paz y tranquilidad que debemos honrar, y esta historia se defiende con el trabajo diario, con decisiones firmes para no minimizar ningún hecho y actuar siempre con responsabilidad, con apego a la ley y pensando en el bienestar de las familias yucatecas", sostuvo.

De igual manera, el Gobernador convocó a fortalecer las acciones para preservar la seguridad del estado, sin generar alarma, pero asumiendo con seriedad que los retos en la materia existen y evolucionan cada día.

Por ello, instruyó reforzar la seguridad en los municipios y en zonas colindantes, así como mantener la coordinación entre corporaciones estatales y municipales, el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno y la presencia territorial.

Lo anterior, señaló, para evitar caer en confianza excesiva y, por el contrario, prevenir y estar listos para reaccionar de manera oportuna.

En ese marco, el mandatario estatal destacó que el año pasado se logró mantener a Yucatán como uno de los estados más seguros del país, lo que refleja el trabajo coordinado de las instituciones encargadas de la seguridad en la entidad.

Además, reconoció el trabajo realizado durante los operativos de las fiestas decembrinas, que contribuyeron a mantener el orden y la tranquilidad en días de alta movilidad, reuniones familiares y eventos públicos.

Finalmente, Díaz Mena agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la coordinación que ha mantenido el Gobierno de México con Yucatán, fundamental para fortalecer y mantener la estabilidad en el estado.

En la reunión estuvieron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el comandante de la Novena Zona Naval, vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier Isidoro Cazares Cruz; el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León; el comandante del 11 Batallón de Infantería, coronel de infantería Enrique Pinacho Borrego; y el fiscal federal en el estado, Manuel David Magdón Flores.

JVR