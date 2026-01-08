Maru Campos sostiene reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia

Reunión de ambas funcionarias este jueves 8 de enero del 2025.

La Gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo una reunión de trabajo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Marcela Herrera Sandoval, en Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron los proyectos de colaboración que se desarrollan entre los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la construcción de un Chihuahua más justo para todas y todos.

La titular del poder Judicial compartió a la Gobernadora Maru Campos algunos de los resultados del trabajo realizado por los tribunales y las salas, al frente de su administración.

TE RECOMENDAMOS: Beneficiará a más de 250 mil personas Ricardo Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la 57

También abordaron temas presupuestales con miras a fortalecer la estructura del TSJE en la entidad.

Asimismo, dialogaron sobre la importancia de garantizar una procuración de justicia oportuna y eficaz para las y los chihuahuenses, así como de preservar el Estado de Derecho como un pilar fundamental para el desarrollo social, la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR