Ricardo Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la 57

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona arrancó con una inversión de más de 250 millones de pesos, la rehabilitación integral de las laterales de la carretera 57, en el tramo del Circuito Potosí al eje 128 de la zona industrial, una de las obras más esperadas por las y los potosinos y las múltiples empresas instaladas en el Estado, lo que consolidara una movilidad y desarrollo sin límites.

Tras décadas de abandono y en un acto de justicia histórica para las y los habitantes y sector empresarial, Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de inicio a las obras que abarcarán 12 kilómetros de reconstrucción total, con pavimento especializado para el tráfico de la zona, garantizar su uso por al menos 30 años y en beneficio de más de 250 mil personas que circulan diariamente.

Ricardo Gallardo Cardona subrayó que esta rehabilitación forma parte del Programa de Pavimentación 2026, que contempla una inversión de 800 millones de pesos para mejorar calles y vialidades y que los trabajos se realizarán en dos turnos, incluyendo jornadas nocturnas, para reducir afectaciones al tránsito y avanzar sin detenerse, pidiendo paciencia a la ciudadanía mientras se ejecutan los trabajos.

En su intervención, Ricardo Gallardo Cardona adelantó que 2026 será el mejor año para San Luis Potosí, con la llegada de nuevas inversiones y más obras estratégicas, además de que anunció el programa “Enchúlame la Colonia”, que iniciará en las primeras 100 colonias en 2026 y avanzará a 120 más en 2027, con acciones de pavimentación, bacheo, alumbrado y renovación integral de espacios públicos.

“Entre sociedad, Gobierno, empresarios e iniciativa privada, estamos logrando construir una de las mejores zonas metropolitanas del país y San Luis Potosí seguirá avanzando sin límites”, concluyó Ricardo Gallardo Cardona.

