Sale la fiscal que acusó a reportero de terrorismo

LA TITULAR de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, quien acusó de terrorismo al reportero Rafael Lafita León Segovia y por lo cual hoy se encuentra en prisión domiciliaria, salió ayer del cargo.

Algunos reportes indican que presentó su renuncia, aunque también hay versiones de que fue destituida de la Fiscalía Regional de la Zona Sur en Veracruz.

Su lugar será ocupado por Braulio Salvador Conde Rivas, quien se desempeñaba como coordinador regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSyE).

TE RECOMENDAMOS: Agraviada promovió juicio Exhiben a líder del PAN violentador

EL Tip: ENTRE LOS LOGROS de Salvador Conde están las detenciones de Abraham “N”, alias El 00, y de Francisco “N”, alias El J1, así como operativos de rescate de secuestrados.

La salida de Díaz Hermosilla se da luego de que la acusación de terrorismo en contra del periodista fue ampliamente cuestionada, incluso por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien mencionó que nunca había existido en el país una acusación por ese delito, por lo que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, tuvo que recular y salir a declarar que no había terrorismo en el estado.

Después de las declaraciones de la mandataria federal, el pasado 30 de diciembre un juez desechó la acusación por terrorismo contra el reportero, al carecer de sustento legal, aunque dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, que hasta la fecha nadie ha definido en qué hechos se sustentan los cargos mencionados.

2 delitos sigue enfrentando el periodista, en prisión domiciliaria

Al término de la audiencia ese día, en entrevista con medios locales, el reportero Rafael León acusó entre lágrimas que la fiscalía regional lo “odiaba y lo detestaba” por su labor periodística.

Braulio Conde Rivas inició su carrera en el sistema judicial en el 2005 como agente del Ministerio Público auxiliar en el municipio de Papantla.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos en Xalapa, Emiliano Zapata y Dos Ríos, además de fungir como coordinador operativo de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) en las zonas Centro, Norte y Sur del estado.