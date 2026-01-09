Yucatán avanza con rumbo firme en economía y se consolida como uno de los estados más sólidos del país, afirman

Al centro de la imagen el Gobernador constitucional de la entidad.

Durante el Gobierno de Joaquín Díaz Mena, y como parte de la visión de desarrollo del Renacimiento Maya, Yucatán registra un desempeño económico superior al promedio nacional y avanza con rumbo firme, gracias a una estrategia basada en el diálogo permanente con el sector empresarial, el impulso a la inversión productiva y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), Ermilo Barrera Novelo, señaló que estos resultados reflejan una política económica responsable, con bases sólidas y orientada a generar bienestar, empleo y confianza para las familias yucatecas.

De acuerdo con los datos más recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al primer semestre de 2025 Yucatán reportó un crecimiento anual de 1.7% respecto al mismo periodo de 2024, colocándose por arriba del promedio nacional, así como de economías internacionales como Francia, Italia y Corea del Sur, lo que confirma la solidez de su economía.

Barrera Novelo explicó que únicamente en 2021 se registró una tasa de crecimiento superior al 5%, derivada del efecto de rebote económico posterior al decrecimiento de 2020 ocasionado por la pandemia. Fuera de este episodio extraordinario, el estado ha mantenido un comportamiento constante y responsable, con un promedio de crecimiento de 2.92% entre 2018 y 2025, reflejo de una economía estable y con bases firmes.

En materia de estabilidad macroeconómica, Yucatán registró en noviembre de 2025 una inflación anual de 3.74%, la más baja para un mes de noviembre desde 2020. Al inicio de la presente administración, en septiembre de 2024, la inflación se ubicaba en 5.21%, lo que representa una reducción aproximada del 28.2%.

Asimismo, con una tasa de desocupación de 1.54%, el estado se posiciona en el segundo lugar nacional con menor desempleo, por debajo de la media nacional de 2.9%.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el sector productivo, a través de mesas de diálogo permanentes, ferias de empleo y encuentros de proveeduría, que han fortalecido el mercado interno y ampliado las oportunidades para las y los yucatecos.

En materia de inversión, durante la presente administración se han concretado 19 anuncios de inversión de empresas nacionales e internacionales en 13 sectores estratégicos, con una inversión privada anunciada de 34 mil 988 millones de pesos y una generación estimada de 19,417 empleos directos e indirectos.

De estas inversiones, 15 corresponden a empresas nacionales y cuatro a internacionales, lo que confirma la confianza del capital local y extranjero en Yucatán.

Adicionalmente, el estado mantiene una cartera activa de 71 proyectos de inversión en 23 sectores estratégicos, con un valor estimado de 94 mil 961 millones de pesos y una proyección de 43,785 empleos, lo que permite anticipar un crecimiento económico sostenido en los próximos años.

El fortalecimiento de las MiPymes ha sido una prioridad dentro del Renacimiento Maya. En este rubro, se ha trabajado directamente con 4,324 micro, pequeñas y medianas empresas, mediante acciones como encuentros de proveeduría, procesos de transformación digital, capacitación empresarial en distintos municipios, Jornadas de Transformación Empresarial y la anticipación de empresas yucatecas en la próxima Semana de Yucatán en México, ampliando sus oportunidades de comercialización y vinculación.

El Gobierno del Estado refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano con el sector empresarial para consolidar un desarrollo económico incluyente, que se traduzca en bienestar, empleo digno y mejores condiciones de vida para todas y todos los yucatecos.

