Guerrero concluye el año con caída histórica en los homicidios dolosos

Evelyn Salgado (izq.), Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad, ayer en la conferencia de la Presidenta en Guerrero.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada ayer en Guerrero, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó las cifras de incidencia delictiva de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2025.

La funcionaria federal informó que en 2025 el delito de homicidio doloso en la entidad registró una disminución del 24 por ciento con respecto al año anterior, al pasar de 4.7 a 3.4 casos en promedio diario, por lo que estas cifras lo convirtieron en el año con la menor incidencia de este flagelo desde 2019, el más bajo de los últimos 16 años.

El Dato: En 2025 Guerrero recibió un respaldo histórico de 35 mil millones de pesos, que llegaron directamente a la gente para fortalecer su bienestar, informó Evelyn Salgado.

Figueroa Franco destacó que, al analizar la evolución mensual del delito desde el inicio de la administración federal, se observa una reducción del 65 por ciento entre octubre de 2024 y diciembre de 2025. De ese mismo periodo, diciembre de 2025, ha sido el mes con el promedio de homicidios más bajo de los últimos años.

También señaló que Guerrero registró, el año pasado, una disminución del 18 por ciento anual en delitos de alto impacto, al pasar de 11.89 a 9.72 ilícitos diarios registrados, lo que también posiciona a ese periodo como el de menor incidencia delictiva en los últimos ocho años.

El desglose por tipo de delito muestra reducciones significativas en prácticamente todas las conductas de alto impacto: el robo con violencia a la baja del 49.4 por ciento; robo a casa habitación con violencia, 45.8 por ciento; la extorsión, 20 por ciento; el total de robos con violencia, 17.8 por ciento; y otros robos con violencia, 5.1 por ciento. En tanto, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego registraron una disminución de 2.6 por ciento.

En los casos de feminicidio y secuestro, las cifras se mantuvieron sin variación, con promedios diarios de 0.06 y 0.01, respectivamente.

Al concretarse en el municipio de Acapulco, Marcela Figueroa detalló que el homicidio doloso presentó una reducción del 71 por ciento entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 2.32 a 0.68 homicidios diarios. Es decir, menos de un caso por día. En el comparativo anual, el puerto también registró una baja del 25 por ciento, al pasar de 1.76 homicidios diarios en 2024 a 1.32 en 2025.

En el caso de los delitos de alto impacto en Acapulco, la disminución anual fue del 28 por ciento, al consolidar una tendencia a la baja en la incidencia delictiva del principal destino turístico del estado.

La titular del SESNSP atribuyó estos resultados a la aplicación integral de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN), la inteligencia e investigación, así como una coordinación permanente entre los gobiernos federal y estatal, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En su oportunidad, el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre los principales resultados en materia de seguridad obtenidos en Guerrero como parte del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad federal.

En materia de combate al tráfico de drogas frente a las costas de Guerrero: al suroeste de Acapulco, la Semar aseguró recientemente 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, con la que en la presente administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas por la Marina en altamar.

“Uno de los principales objetivos de los operativos que responden a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es combatir la extorsión; por lo que también es nuestro objetivo generar confianza con la ciudadanía para que comerciantes, empresarios y transportistas denuncien, y permitan así actuar con mayor eficacia contra quienes dañan la economía local y la tranquilidad de las familias mexicanas”, señaló.

En materia de extorsión, durante el 2025 se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el país con la cual han sido detenidos más de 700 personas, 29 de ellos en Guerrero.

A nombre del Gabinete de Seguridad, García Harfuch subrayó que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre autoridades de los tres niveles de gobierno con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias guerrerenses.

Desagregado de delitos de alto impacto en México

Disminución entre 2024 y 2025.

Robo a negocio con violencia 49.4 %.

Robo a casa-habitación con violencia 45.8 %.

Robo a transeúnte con violencia 27.8 %.

Extorsión 20 %.

Total de robos con violencia 17.8 %.

Robo de vehículo con violencia 14.9 %.

Otros robos con violencia 5.1%.

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 2.6 %.

Segob da más de 186 mil atenciones en la entidad

› Por Claudia Arellano

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que durante 2025 el Gobierno de México reforzó en Guerrero las acciones de atención a las causas de la violencia como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que permitió desplegar un amplio trabajo territorial en coordinación con autoridades de los tres niveles.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que, en 2025 se fortalecieron las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en la entidad, en estrecha colaboración con el gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda, así como con los gabinetes regionales de seguridad.

El Tip: El titular de Fonatur detalló que se diseñó una ruta histórica con 15 sitios de alto valor cultural, artístico y emblemáticos del estado.

Rodríguez Velázquez informó que en Guerrero se realizaron 29 Jornadas de Paz, y adelantó que, para la primera quincena de enero de 2026, está prevista la instalación de los Consejos de Paz y Atención a las Causas con el objetivo de dar continuidad al trabajo comunitario.

La funcionaria federal detalló que como parte de la estrategia se definieron a Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez como municipios prioritarios.

La funcionaria dijo que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se implementó el programa de desarme voluntario en nueve municipios del estado.

Respecto a los trabajos en Guerrero, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, informó que durante 2025 el Gobierno federal reforzó las acciones de recuperación de la imagen urbana, mantenimiento de servicios y rescate del patrimonio histórico de Acapulco, como parte del programa Acapulco se transforma contigo, presentado por la Presidenta y que durante 2026 continuarán con más labores.

Uno de los proyectos estratégicos del programa es la recuperación integral del Centro Histórico y la Bahía Tradicional de Acapulco, iniciativa desarrollada en conjunto con la Secretaría de Cultura federal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).