Edomex renueva 108 km de asfalto y luminarias LED en Periférico Norte

La renovación de 108 kilómetros de vialidad garantiza una vida útil de la superficie por al menos una década.

El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realiza una reconstrucción integral del Periférico Norte para revertir el daño provocado por décadas de abandono.

Personal de la entidad coloca nueva carpeta asfáltica a lo largo de 108 kilómetros, desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán, con materiales que poseen una vida útil de hasta una década.

“Va a tener muchos beneficios, tiene más de 25 años que no se había hecho una intervención de este tamaño. Es uno de los programas más importantes que ahorita tiene el Gobierno actual, que encabeza nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el tema de rescate de vialidades y carreteras”, señaló Joel González Toral, encargado de despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México.

El funcionario estatal detalló que los trabajos consisten en el retiro de la carpeta asfáltica existente para colocar el nuevo material en un espesor de 10 centímetros y, en algunos tramos, se hará una intervención mayor debido a los hundimientos que existen.

Esta obra, que se ejecuta en carriles centrales y laterales de ambos sentidos, también contempla la renivelación de rejillas y la renovación de la señalización; así como la poda, limpieza e iluminación.

“Las lámparas que se van a utilizar van a mejorar muchísimo la iluminación, son lámparas tipo LED que se van a colocar en todos los 108 kilómetros”, indicó González Toral.

La reconstrucción de este corredor, que diariamente registra un desplazamiento de más de 204 mil vehículos, beneficia directamente a quienes viven y circulan por los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.

