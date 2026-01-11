Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nos permite estar cerca y entregar resultados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en Lázaro Cárdenas.

Desde Lázaro Cárdenas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se logran resultados en materia de seguridad y el Gobierno de México mantiene cercanía con la población a través de la atención a las causas.

“Y por eso en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja. Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias, la beca Gertrudis Bocanegra, los Planes de Justicia para pueblos originarios, más hospitales y más viviendas.

Funcionarios del Gabinete de México supervisan proyectos de infraestructura y salud en beneficio de las familias michoacanas. ı Foto: Presidencia

“Vamos a estar cerca, visitamos todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortalecemos la Estrategia Nacional de Seguridad; esto da resultados. Estoy convencida de ello”, informó tras encabezar la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En materia de seguridad, destacó la importancia de la atención a las causas y recordó que desde el inicio de su gobierno disminuyó en 40 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Recordó que la Cuarta Transformación logró la salida de la pobreza de 13.5 millones de personas, gracias al aumento de 150 por ciento del salario mínimo; así como la entrega de apoyos que para este 2026 tienen un presupuesto histórico de un billón de pesos.

Refirió que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se integran tres nuevos programas: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Para el caso de la entidad, resaltó la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios.

Autoridades federales y estatales presentan avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ante la ciudadanía. ı Foto: Presidencia

Reiteró la postura del Gobierno de México de trabajar en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, sin subordinación y con la garantía de que la soberanía de la patria no está en negociación.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer que en Michoacán más de un millón 326 mil personas reciben apoyos, con un presupuesto de 40 mil millones de pesos para este año en la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en Lázaro Cárdenas. ı Foto: Presidencia

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Gobierno avanza en la modernización y ampliación a cuatro carriles de la carretera desde Nueva Italia hasta Lázaro Cárdenas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, agregó que se trabaja en 41 acciones con una inversión de 12 mil millones de pesos; destacó la construcción de un nuevo Hospital en Villas del Pedregal y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Lázaro Cárdenas.

Sheinbaum Pardo reafirma el compromiso de atender las causas de la violencia mediante el desarrollo social en Michoacán. ı Foto: Presidencia

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció la puesta en marcha del plan e informó avances en la incorporación de 50 mil derechohabientes de la Beca Gertrudis Bocanegra y la ampliación de la Autopista Siglo XXI.

En representación de los beneficiarios, Blanca Estela Sierra Bustos, derechohabiente de Pensión Mujeres Bienestar, agradeció este apoyo a la Presidenta.

am