‘Soy el perro de la senadora’: morenista intenta evitar detención por alcoholímetro en Pachuca

“Soy el perro de la senadora” aseguró Efraín Pedraza Cruz, el excoordinador de campaña de la senadora Simey Olvera Bautista, luego de que fue detenido en un operativo de alcoholímetro en Pachuca.

En videos que circularon en redes sociales se ve al político y exdirector general de Gobernación en la región de Tula, Hidalgo discutir con un agente de tránsito, luego de que realizaran la prueba de alcoholímetro y no la pasara.

Pedraza Cruz intentó intimidar al policía al decirle “soy el perro de la senadora”, además de amenazarlo.

“Soy el ca**** que va a ir adelante en la gubernatura, voy a ser yo y me voy a acordar de tu pin*** cara”, le dijo el político al policía.

Obvio, de Morena (@PartidoMorenaMx).



“Soy el perro de la senadora Simey Olvera (@ssimey) y próxima gobernadora de Hidalgo, y yo estaré ahí, y ahí tú sabes”, dijo, dándose golpes de pecho, en evidente estado de ebriedad.



"Soy el perro de la senadora Simey Olvera y próxima gobernadora de Hidalgo, y yo estaré ahí, y ahí tú sabes", dijo, dándose golpes de pecho, en evidente estado de ebriedad.

Luego de amenazar al oficial, el morenista se negó a entregar sus identificaciones y a subir a la unidad de los policías, además el político propuso golpearse con el oficial que intentaba realizar la detención.

Y si quieres, nos rifamos Efraín Pedraza Cruz



El agente intervino pidiéndole a Pedraza que mantuviera la calma y se comportara, aunque el hombre en reiteradas ocasiones continuó retando al policía.

Antes de ser morenista, Efraín Pedraza Cruz se registró como candidato del PAN por la coalición “Por Hidalgo al Frente” para competir por la diputación local por el Distrito XV con cabecera en Tepeji del Río, en las elecciones del 2018.

Por su parte, la senadora no se ha pronunciado al respecto de las acciones de su supuesto colaborador, sin embargo, en sus publicaciones en redes sociales, cientos de usuarios dejan comentarios pidiendo una aclaración ante el hecho.

LMCT