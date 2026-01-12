Joaquín Díaz Mena alista su primer informe desde el Puerto de Altura de Progreso, en Yucatán

Joaquín Díaz Mena alista su primer informe en el Puerto de Altura de Progreso, en Yucatán.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que su primer informe tendrá lugar en el Puerto de Altura de Progreso el próximo domingo 18 de enero, bajo el lema “Rumbo Claro, Gobierno Cercano”.

En el evento, que por primera vez se realiza fuera de Mérida, se prevé destacar las obras más importantes como el Puerto de Altura de Progreso, el ramal del Tren Maya, la modernización de carreteras, caminos rurales, entre otros.

El Puerto de Altura de Progreso, que es una de las obras más importantes del proyecto del Renacimiento Maya, busca impulsar a Progreso como uno de los seis puertos estratégicos de México. Para ello, se realiza una inversión de 7,900 millones de pesos.

¿Qué resultados presentará Joaquín Díaz Mena?

En el primer informe de gobierno se darán resultados de las inversiones realizadas para hospitales, escuelas, vivienda y servicios básicos en el interior del estado, en beneficio de la población.

Además, la administración de Joaquín Díaz Mena también resaltará los resultados de las Audiencias y Diálogos del Pueblo, las cuales se realizan con las puertas abiertas del Palacio de Gobierno.

“El gobierno estatal ha vuelto a salir, recorrer Yucatán, escuchar y atender a la gente. Hoy las puertas del palacio están abiertas de par en par, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Yucatán. Las audiencias y los diálogos son para atender de frente a la gente. En Yucatán hay rumbo, porque hay un gobierno que entiende y atiende. Rumbo claro, gobierno cercano”, indicó el gobernador del estado en uno de sus videos promocionales.

