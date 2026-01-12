Maru Campos da seguimiento a estrategias de seguridad en sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó vía Zoom en la sesión semanal de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, realizada en Palacio de Gobierno, donde en conjunto con autoridades de los diferentes niveles dio seguimiento a las estrategias que se implementan en el estado.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó vía Zoom. ı Foto: Gobierno de Chihuahua.

Durante la reunión se definieron lo planes que se ejecutarán a partir de los próximos días para reforzar la seguridad en toda la entidad, con especial énfasis en Ciudad Juárez, y en Guadalupe y Calvo, que contarán con la presencia de más efectivos.

Además se presentaron los principales resultados obtenidos en la última semana por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), que incluyen detenciones, decomisos, aseguramientos y carpetas judicializadas.

Las y los asistentes coincidieron en la importancia de sumar y redoblar esfuerzos colaborativos entre las distintas instancias tanto federales como estatales, con la finalidad común de garantizar la tranquilidad e integridad de las familias chihuahuenses.

En la sesión estuvieron presentes los titulares de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, Santiago De la Peña y Gilberto Loya, respectivamente; de la FGE, César Jáuregui y el general Felipe González, comandante de la 5/a Zona militar.

También asistieron Ramón Ernesto Badillo, delegado de la Fiscalía General de la República; Alejandro Rivas, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Mayra Chávez, delegada para programas del Bienestar en el estado.

