Tamaulipas, primera entidad donde se entregan títulos a asociaciones religiosas.

Al reconocer el compromiso responsable con las y los ciudadanos que tiene el gobernador Américo Villarreal Anaya, la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales, presidió aquí la instalación y toma de protesta al Consejo Estatal y de nueve Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica; además, entregó 50 títulos y certificados de asociaciones religiosas, convirtiendo a Tamaulipas en la primera entidad en donde se otorgan estos documentos.

Durante el evento celebrado en la explanada de Palacio de Gobierno, el gobernador Villarreal Anaya ratificó el compromiso para atender con toda determinación la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum en el rubro de atención a las causas sociales de la violencia, y aseguró que Tamaulipas se suma desde estos consejos, que hoy se formalizan, al objetivo humanista de construir una verdadera cultura de paz. “La paz no es solo la meta, es el camino”, destacó.

“Estaremos trabajando con ahínco, con voluntad, para mejorar los resultados que hemos dado en los indicadores de seguridad pública que han progresado, pero que ahora los tenemos que fortalecer” y, a partir de estas condiciones, “buscar un bienestar físico, psicológico, social y espiritual de nuestros conciudadanos y que podamos aspirar a una mejor sociedad, a una mejor oportunidad de justicia y de convivencia”, expresó.

Estamos en el Consejo de Paz y Justicia Cívica para Tamaulipas, junto con la maestra @claraluzflores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social. pic.twitter.com/9E6s2rMKKe — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) January 12, 2026

CONSEJOS SERÁN ESPACIOS ACTIVOS DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN

Luego de tomar la protesta a las alcaldesas y alcaldes que integran los Consejos Municipales de Altamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, así como a los representantes de El Mante y Río Bravo, además de dirigentes de organismos e instituciones religiosas, empresariales y académicas, Clara Luz Flores reconoció que hoy Tamaulipas ha dado un paso estratégico y trascendental al consolidar una política pública de “largo aliento” que permitirá unificar criterios de trabajo, en base a las prioridades de lo que ocurre en el país, estado y municipios, para generar políticas públicas y acciones preventivas que resuelvan la problemática social que se vive en el día a día.

“Estos consejos serán espacios activos de diálogo, de cooperación, de medición, de acción ciudadana donde se impulsará la transformación social mediante un enfoque de justicia positiva, de justicia, de paz”, mencionó.

Destacó que en respuesta a las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para desregularizar trámites y agilizar gestiones, hoy Tamaulipas se convierte en la primera entidad en donde se entregan 50 títulos y certificados a las asociaciones religiosas.

“La primera vez que lo hacemos, porque en el estado de Tamaulipas hay que decir que el área de asuntos religiosos se puso muy bien las pilas y por primera vez entregamos fuera del gobierno federal, títulos y trámites que la Constitución marca que se hacen sólo por parte del gobierno federal”, dijo.

En el evento recibieron los registros de alta a ministerios de culto: el pastor Israel Soto Domínguez, representante de la Asociación Religiosa Ministerios Puerta de Salvación; el pastor Eleazar Garza Rodríguez, del Movimiento Nacional Ecos del Calvario y el pastor Gregorio Turrubiates Cedillo, de la Iglesia Pentecostés Cristo Rey.

Al dar la bienvenida al evento, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González expresó que el Gobierno de Tamaulipas tiene plena claridad de que la paz es fruto de la justicia y que para resolver de fondo el problema de la violencia se requiere un enfoque humanista, que promueva una cultura de paz, que atienda las causas, que involucre a todos los actores sociales y que fortalezca la participación ciudadana para la construcción de la paz.

“Hoy damos un paso firme hacia un Tamaulipas, más solidario y más humano para lograr juntos la construcción de la paz. Un Tamaulipas donde la paz no sea una aspiración lejana, sino una realidad construida entre todas y todos”, precisó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR