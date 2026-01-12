‘Tijuana redujo 32% los homicidios dolosos en el último año’, destaca Ismael Burgueño.

La estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos en Tijuana durante 2025, reflejando avances concretos para las familias tijuanenses.

Desde el inicio de su administración, el alcalde Burgueño Ruiz estableció como prioridad una política de seguridad sustentada en el trabajo conjunto, la revisión constante de la estrategia operativa y el fortalecimiento de la prevención. Este enfoque se ha desarrollado en sintonía con la visión de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que impulsa la coordinación interinstitucional con responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado, durante 2025 se contabilizaron 1,219 homicidios dolosos, frente a los 1,809 registrados en 2024, una disminución que se acentuó particularmente en los últimos meses del año, tras el reforzamiento de operativos y acciones focalizadas. Estos resultados se lograron gracias a la colaboración estrecha con las corporaciones estatales, bajo el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El alcalde ha reiterado que la seguridad se construye con coordinación, planeación y cercanía con la ciudadanía, y que ningún nivel de gobierno puede enfrentar solo los retos que implica la violencia. Bajo este principio, el Ayuntamiento ha trabajado de manera alineada con las estrategias estatales y federales, fortaleciendo la presencia institucional y la confianza ciudadana en las colonias.

El Gobierno de Tijuana subrayó que esta reducción representa un paso firme, pero no definitivo, y que durante 2026 se continuará profundizando la estrategia de seguridad encabezada por Ismael Burgueño Ruiz, en coordinación con la Federación y el Estado, para consolidar una ciudad más segura, con resultados sostenidos y bienestar para todas y todos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR