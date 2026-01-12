Yucatán capta más de 3 mil mdp en inversión privada y fortalece su dinamismo económico.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció la llegada de inversiones privadas por 3 mil 55 millones de pesos a al estado, resultado de la confianza en un estado con estabilidad, seguridad y un Gobierno que cumple.

Los recursos, detalló el mandatario estatal, se reflejarán en empleos, mayor dinamismo económico y nuevas oportunidades para miles de familias yucatecas.

Díaz Mena precisó que se trata de 11 proyectos de inversión y reinversión en sectores estratégicos como industria, logística, salud, educación, comercio y alimentos, que se desarrollarán en los municipios de Mérida, Umán, Hunucmá, Progreso y Kanasín que, en conjunto, permitirán la generación de más de dos mil 100 empleos directos e indirectos, fortaleciendo los ingresos y las condiciones de vida de la población.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo a 2027 Ricardo Gallardo veta iniciativa de paridad de género para gubernatura de San Luis Potosí

En este contexto, el titular del Ejecutivo estatal señaló que este avance marca una nueva etapa para la entidad, en la que el desarrollo va de la mano con la justicia social.

Ante representantes de las empresas Endémico —parque industrial y logístico desarrollado por Simca—, del proyecto de Amazon desarrollado por Frontier Industries, así como de Iassa, Unitec, Aproil, TGI Fridays México, Remix, Kinam, Grupo Lamosa, La Anita y Jugos Noble, el Gobernador reconoció la confianza de quienes deciden invertir en la entidad y destacó que estos anuncios envían un mensaje de certeza a más empresarias y empresarios para considerar a Yucatán como destino de inversión.

“Celebramos que hoy podamos anunciar estas inversiones para Yucatán: tres mil 55 millones de pesos que se traducen en empleo, en movimiento económico y, sobre todo, en una invitación a más empresarias y empresarios nacionales e internacionales a voltear a ver al estado”, afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la coordinación con la Federación ha contribuido a generar condiciones favorables para atraer inversión sin perder el rumbo social.

A su vez, el Gobernador resaltó el trabajo del equipo estatal de promoción del desarrollo económico y sustentable, al indicar que Yucatán ofrece certeza jurídica, facilidades administrativas y un Gobierno que acompaña al inversionista para concretar proyectos en el menor tiempo posible.

“Yucatán es un lugar donde se puede crecer con responsabilidad, con compromiso social y, sobre todo, con seguridad”, remarcó.

En esa misma línea, el mandatario agregó que la llegada de estas inversiones no es producto de la casualidad, sino del clima de seguridad que prevalece en la entidad, de reglas claras y de la certeza jurídica, además de un gobierno que respalda y acompaña a quienes confían y apuestan por Yucatán.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, reconoció el trabajo colaborativo con el sector empresarial y sostuvo que cada proyecto es prioritario y debe contar con el acompañamiento pleno del Gobierno del Estado.

Además, destacó la confianza de invertir en Yucatán, pese a los retos económicos, y reiteró que la coordinación con el sector productivo permitirá construir mejores condiciones de futuro.

En representación del sector empresarial, el coordinador regional del Comité Promotor de Inversiones y Fortalecimiento Empresarial, Alejandro Guerrero Lozano, señaló que las inversiones superiores a tres mil millones de pesos representan bienestar para Yucatán, al generar más de dos mil empleos y una derrama económica relevante.

Añadió que proyectos estratégicos como la ampliación del Puerto de Altura, el Tren Maya de carga y nuevos parques de energía eólica fortalecen la competitividad del estado.

“La seguridad, la certeza jurídica, la capacitación y la infraestructura logística son factores clave que hacen de Yucatán un lugar atractivo para vivir, trabajar e invertir”, expresó, al reconocer la hospitalidad de la población y el ambiente seguro como ventajas que impulsan el desarrollo económico y social.

En el encuentro participaron el coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Yucatán, Dafne López Martínez; la coordinadora de Planeación del Comité Promotor de Inversiones, Claudia González Góngora; el subsecretario de Planeación para la Sustentabilidad, José Luis González Pérez; el socio de Simca en representación de Endémico, Rodrigo Montalvo; el CEO Frontier Industrial de Amazon, Patricio Gutiérrez Tommas; y el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria de la SETY, Roger Antonio Góngora García.

También estuvieron la gerente de Asuntos Corporativos de Iassa, Jacqueline Vallejo; el director regional de Operaciones de Unitec, Mauro Visconti; el director de Relaciones con Gobierno de Unitec, Rodrigo Contreras; el director general de APRO, Javier Castrellón; el director general de TGI Fridays, Álvaro Traconis; el inversionista de Clínica Oncológica, José Enrique Guerra Ailloud; el responsable de EHS de Grupo Lamosa, Rolando Ibarra; el director general de Cemix, Héctor Abella; y el director general de Jugos Noble, Rodrigo González.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR