Bloquean carreteras y accesos del Edomex HOY 13 de enero; impacta Valle de México

Transportistas del Estado de México bloquean diversas carreteras y vialidades en la entidad, lo cual afecta el acceso desde y hacia la Ciudad de México, como se anunció desde el lunes.
Entre las autopistas afectadas se encuentra la México - Puebla, uno de los principales puntos de acceso a la capital mexicana, así como importantes avenidas mexiquenses como la calzada Ignacio Zaragoza y el acceso al Circuito Exterior Mexiquense.
La tarde del lunes, a través de redes sociales e información compartida directamente a reporteros, se anunció un megabloqueo en algunas de las vialidades principales que conectan el Estado con la Ciudad de México.
Así, a partir de entre las 09:00 y las 10:00 horas de este martes, los grupos de transportistas cumplieron la promesa e iniciaron los bloqueos en los puntos citados.
En fotografías difundidas por redes sociales, se aprecian grupos de combis tapando el paso en una o dos de las direcciones de las citadas autopistas. Fuera de ellas hay grupos de manifestantes sosteniendo pancartas en las que exigen, entre otros puntos, mejor seguridad en carreteras y fin a los abusos que denuncian por parte de mandos policiales locales.
¿Qué autopistas y vialidades del Edomex están afectadas por el bloqueo HOY 13 de enero?
Desde temprano, diversos medios digitales y usuarios de redes sociales compartieron fotografías y videos que documentan los bloqueos registrados en diferentes puntos del Estado de México.
Así, los principales puntos en donde se reportaron bloqueos, posteriormente confirmados por autoridades mexiquenses, son:
- Autopista México - Puebla
- Carretera federal Cuautla - Chalco
- Bulevar Buenaventura, en Ixtapaluca
- Carretera Los Reyes - Texcoco
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Bordo de Xochiaca
- Periférico Oriente a la altura de Nezahualcóyotl
Sobre la México - Puebla, Guardia Nacional Carreteras advirtió que el bloqueo se encuentra sobre el kilómetro 23, y que es un cierre total de circulación, por lo que urgió a atender las indicaciones viales.
AICM pide tomar precauciones
Ante las manifestaciones que se registran este martes en la Ciudad de México, así como los bloqueos que se llevan a cabo en los citados puntos del Estado de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) pidió tomar precauciones.
A través de una publicación en redes sociales, urgió a quienes cuenten con un vuelo programado para este martes a anticipar su llegada al aeropuerto.
“Si tienes un vuelo programado para hoy, te sugerimos anticipar tu llegada al aeropuerto, recuerda que pueden registrarse algunas movilizaciones que afecten la movilidad en los alrededores del Aeropuerto”, escribió en X.
