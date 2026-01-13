Bloquean carreteras y accesos del Edomex HOY 13 de enero; impacta Valle de México

Transportistas del Estado de México bloquean diversas carreteras y vialidades en la entidad, lo cual afecta el acceso desde y hacia la Ciudad de México, como se anunció desde el lunes.

Entre las autopistas afectadas se encuentra la México - Puebla, uno de los principales puntos de acceso a la capital mexicana, así como importantes avenidas mexiquenses como la calzada Ignacio Zaragoza y el acceso al Circuito Exterior Mexiquense.

#Bloqueo de transportistas en el Km. 23 de la autopista México Puebla dirección a la #CDMX.



En otro punto Transportistas de la zona oriente del Edomex inician bloqueos en los límites de la Calzada Ignacio Zaragoza y la México-Texcoco pic.twitter.com/xsRtV5N8Oz — Red Tráfico Real (@RedTraficoReal) January 13, 2026

La tarde del lunes, a través de redes sociales e información compartida directamente a reporteros, se anunció un megabloqueo en algunas de las vialidades principales que conectan el Estado con la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: UACAM pidió respeto a autonomía Detienen a rector de la Universidad Autónoma de Campeche por presunta posesión de droga

Así, a partir de entre las 09:00 y las 10:00 horas de este martes, los grupos de transportistas cumplieron la promesa e iniciaron los bloqueos en los puntos citados.

#ULTIMO Los transportistas de la zona oriente cumplen su palabra y comienzan con bloqueos a diferentes viaidades !! Ya bloquean la carretera los Reyes Texcoco en Santa Martha, avenida bordo de Xochiaca en el entronque al circuito exterior mexiquense en #Nezahualcóyotl !! #EdoMex pic.twitter.com/TBEFrFAcId — Israel Lorenzana (@israellorenzana) January 13, 2026

En fotografías difundidas por redes sociales, se aprecian grupos de combis tapando el paso en una o dos de las direcciones de las citadas autopistas. Fuera de ellas hay grupos de manifestantes sosteniendo pancartas en las que exigen, entre otros puntos, mejor seguridad en carreteras y fin a los abusos que denuncian por parte de mandos policiales locales.

#AlertaVial 🚧|| Transportistas inician bloqueos en la zona Oriente de la Ciudad de México, cerrando Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Santa Martha, Bordo de Xochiaca y Periférico Oriente en Nezahualcóyotl. Exigen mayor seguridad y un alto a las extorsiones por parte de la… pic.twitter.com/Qz533rP11w — Primera Línea Mx (@esprimeralinea) January 13, 2026

¿Qué autopistas y vialidades del Edomex están afectadas por el bloqueo HOY 13 de enero?

Desde temprano, diversos medios digitales y usuarios de redes sociales compartieron fotografías y videos que documentan los bloqueos registrados en diferentes puntos del Estado de México.

Transportistas del #EDOMEX bloquean Cuautla–Chalco y Bulevar Buenaventura en Ixtapaluca pic.twitter.com/cUrIVavcEb — NuestroAntiguoIxtapalucaChalco (@IxtapalucaAntes) January 13, 2026

Así, los principales puntos en donde se reportaron bloqueos, posteriormente confirmados por autoridades mexiquenses, son:

Autopista México - Puebla

Carretera federal Cuautla - Chalco

Bulevar Buenaventura, en Ixtapaluca

Carretera Los Reyes - Texcoco

Calzada Ignacio Zaragoza

Bordo de Xochiaca

Periférico Oriente a la altura de Nezahualcóyotl

#TómaloEnCuenta 🚨#AlMomento se registran bloqueos por parte de transportistas en los siguientes puntos:



🔶 Punto 1: Av. Bordo de Xochiaca, Cto. Exterior Mexiquense, Col. Gral. Vicente Villada, Nezahualcóyotl.

🔶 Punto 2: Av. Bordo de Xochiaca, Av. de las Torres, Col.… pic.twitter.com/aerzSreHne — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 13, 2026

Sobre la México - Puebla, Guardia Nacional Carreteras advirtió que el bloqueo se encuentra sobre el kilómetro 23, y que es un cierre total de circulación, por lo que urgió a atender las indicaciones viales.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 023+300 de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/UIdillXBrY — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 13, 2026

AICM pide tomar precauciones

Ante las manifestaciones que se registran este martes en la Ciudad de México, así como los bloqueos que se llevan a cabo en los citados puntos del Estado de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) pidió tomar precauciones.

A través de una publicación en redes sociales, urgió a quienes cuenten con un vuelo programado para este martes a anticipar su llegada al aeropuerto.

#ArptoBJinforma

Si tienes un vuelo programado para hoy, te sugerimos anticipar tu llegada al aeropuerto, recuerda que pueden registrarse algunas movilizaciones que afecten la movilidad en los alrededores del Aeropuerto. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 13, 2026

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te sugerimos anticipar tu llegada al aeropuerto, recuerda que pueden registrarse algunas movilizaciones que afecten la movilidad en los alrededores del Aeropuerto”, escribió en X.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am