‘En Yucatán hay paz por obra y gracia del Narco’: Arzobispo Rodríguez Vega

El arzobispo, Gustavo Rodríguez Vega aseguró que en “Yucatán hay paz por obra y gracia del narco” y no se ha manifestado como en otros lugares porque “no ha querido o porque ha dejado este lugar para sus familiares”.

Sin embargo, el prelado aseguró que hay presencia del crimen organizado en Yucatán y está presente en dónde hay distribución de droga, por lo que los crímenes ocurridos en el municipio de Dzilam González fueron “necesariamente del crimen organizado”.

Añadió que también hay presencia del crimen en los casos de personas desaparecidas y aseguró que en Yucatán también existen grupos de madres buscadoras.

“Esos crímenes fueron necesariamente del crimen organizado, es una manifestación otra manifestación que yo no tenía claridad es que cuando pensaba en madres buscadoras pensaba en muchos lugares de México, pero resulta que en Yucatán también hay madres buscadoras”, dijo.

El pasado 5 de enero, en el municipio de Dzilam González, en Yucatán se registró un triple homicidio, en donde, además hubo un herido.

De acuerdo con información oficial, en el atentado habrían participado al menos dos personas, quienes viajaban a bordo de una motocicleta y cuando llegaron al sitio del incidente abrieron fuego en contra de las víctimas quienes se encontraban en una caballeriza.

Luego de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán realizó un cierre de las principales salidas del estado y desplegó operativos y retenes de búsqueda en diversos puntos, con el fin de dar con los culpables.

Por el hecho, hasta el momento se reportan al menos cinco detenidos por los homicidios: Luis Antonio “N”, de 63 años; Alfredo “N”, de 34 años; Verónica Rubí “N”, de 32 años; Carlos Alberto “N”, de 34 años; y Keny Elías “N”, de 27 años.

DETENIDOS POR TRIPLE HOMICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA EN DZILAM GONZÁLEZ



Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con el apoyo de fuerzas federales, dieron cumplimiento a… pic.twitter.com/bem2rcqYiJ — SSP Yucatán (@sspyuc) January 9, 2026

