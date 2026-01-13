Gobierno de Yucatán impulsa inversión productiva con empresa automotriz

Como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo económico del estado y la generación de empleo formal, el Gobierno de Yucatán anunció la expansión de operaciones de la empresa Leoni Wiring Systems, mediante nuevos proyectos en sus plantas ya establecidas en Yucatán, que permitirán la creación de 3,500 empleos en los próximos años.

El anuncio se realizó durante una reunión de trabajo encabezada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado por el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, con directivos de la empresa. Por parte de Leoni participaron Michel Dalio, Region North America Co-Head Manager, y David Hernández, HO Legal México.

Durante el encuentro, la compañía confirmó que los nuevos proyectos que se desarrollarán en sus dos plantas en el estado permitirán la generación de 1,500 empleos en 2026 y 2,000 más en 2027, que se sumarán a los más de 2,600 empleos directos que actualmente mantiene en Mérida, desde donde exporta arneses automotrices a los mercados de México y Estados Unidos.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que esta inversión refleja la confianza del sector privado en Yucatán y en la política económica de su administración, orientada a la atracción de inversiones productivas, el fortalecimiento del sector industrial y la creación de empleos dignos y bien remunerados para las y los yucatecos.

Asimismo, Joaquín Díaz Mena reiteró el compromiso de su Gobierno de acompañar este crecimiento mediante programas de capacitación y certificación técnica, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (Icatey) y esquemas de formación dual, así como acciones de movilidad laboral que fortalezcan la competitividad del capital humano yucateco.

De manera conjunta, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar trabajando de forma coordinada para impulsar la infraestructura industrial, mejorar la conectividad logística y atraer mayor inversión extranjera directa, con el objetivo de consolidar a Yucatán como un polo estratégico para la industria de autopartes y la manufactura a nivel nacional e internacional.

Con la implementación de estos nuevos proyectos en las operaciones industriales de Leoni, el Gobierno del Renacimiento Maya reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento económico con bienestar, generando condiciones que transforman la vida de miles de familias yucatecas y fortalecen el futuro productivo de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR