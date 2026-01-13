Guerrero cierra 2025 con resultados históricos y se consolida como potencia turística nacional: Evelyn Salgado .

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acompañada del secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, presentó los resultados finales de la Temporada Vacacional de Invierno 2025, que dejó una derrama económica superior a las temporadas anteriores, con lo cual, el Hogar del Sol se consolida como potencia turística en el país.

Durante la conferencia informativa, la mandataria destacó que la temporada registró una afluencia histórica de más de 852 mil visitantes nacionales y extranjeros que dejaron una derrama económica de 6 mil 855 millones de pesos, reflejo de una ocupación hotelera promedio general del 76.6 por ciento, cifras que superan de manera significativa a las registradas en 2024.

La mandataria estatal destacó que los 23 días de la temporada de Invierno, del 20 de diciembre al 11 de enero, se registró una alta afluencia turística, alcanzando picos de ocupación hotelera superiores al 90 por ciento los días 31 de diciembre y del 1 al 3 de enero, reflejo de la confianza y preferencia de los visitantes por los destinos de Guerrero.

TE RECOMENDAMOS: Prevención del delito Más de 370 cámaras de videovigilancia irregulares han sido desinstaladas en Tamaulipas

Por destinos turísticos, Acapulco recibió a más de 497 mil turistas, quienes dejaron una derrama económica cercana a los 4 mil millones de pesos, con una ocupación hotelera del 77 por ciento. En tanto, Ixtapa-Zihuatanejo registró la llegada de 232 mil turistas, con una derrama de casi 2 mil millones de pesos y una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento.

En Taxco de Alarcón, más de 97 mil visitantes disfrutaron de la temporada invernal, generando una derrama económica superior a los 583 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 50.8 por ciento; mientras que el municipio de La Unión reportó una afluencia de 25 mil 498 turistas, con una derrama de 328 millones de pesos y una ocupación promedio del 66 por ciento.

Presentamos los Resultados Turísticos de la temporada vacacional de invierno junto al secretario de Turismo, Simón Quiñones. Del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, se superaron todos los pronósticos y logramos consolidar este periodo como uno de los más exitosos en… pic.twitter.com/P57f4fKHEm — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) January 13, 2026

Evelyn Salgado subrayó que Guerrero se consolida como una de las principales potencias turísticas del país, al cerrar 2025 con resultados históricos, al registrar una derrama económica anual superior a los 46 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de más del 131 por ciento respecto a 2024, así como la llegada de 6.6 millones de turistas, un 89.5 por ciento más que el año anterior.

La gobernadora informó que este 2026 se impulsará aún más al Hogar del Sol con eventos que se han consolidado en los destinos turísticos y cerrará su última Gala de Pirotecnia con un gran espectáculo con más luces y drones para cerrar con broche de oro el último año de su gobierno.

El secretario de Turismo Estatal, Simón Quiñones Orozco, destacó que durante 2025 se desarrolló una agenda turística con más de 300 eventos en todo el estado y que en Acapulco se ocuparon más de 3 millones de cuartos-noche, además de que Taxco superó el millón de visitantes en el año.

En materia de conectividad, informó que se afinan los últimos detalles para la apertura de tres nuevas rutas aéreas, y que en menos de seis meses se han concretado siete nuevas rutas para Guerrero, fortaleciendo la llegada de turistas por aire, mientras que en el segmento de cruceros, Acapulco y Zihuatanejo recibieron 16 navíos con más de 30 mil 550 cruceristas, superando las cifras del 2024.

Destacó que, con el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la nueva política de descentralización, el estado cuenta actualmente con 49 municipios con vocación turística y que próximamente se sumarán 11 más, alcanzando 60 municipios, lo que representa cerca del 70 por ciento del territorio estatal, y reafirmó que no se cancelará ningún evento turístico.

La gobernadora Evelyn Salgado anunció además que Guerrero participará en FITUR 2026 y en el Tianguis Turístico, del 27 al 30 de abril, con la meta de que 2026 sea otro año de récords para el sector.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR