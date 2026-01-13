Transportistas del Edomex retiran bloqueo en carreteras y avenidas

Bloqueos carreteros de este martes, captados por las cámaras del C5 Edomex.

Transportistas del Estado de México, que desde la mañana de este martes realizaron un bloqueo en diversos puntos de carreteras de la entidad, retiraron la manifestación después de que, según medios locales, llegaran a un acuerdo con autoridades.

Así lo informó el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, el cual destacó que los bloqueos ocurrieron principalmente en cuatro puntos, pero que estos ya fueron levantados.

“Manifestantes se retiran de los cuatro puntos reportados. Se normaliza la circulación”, escribió el C5 del Edomex.

Particularmente, el C5 informó que los puntos en donde se concentraron los bloqueos fueron:

Av. Bordo de Xochiaca, Cto. Exterior Mexiquense, Col. Gral. Vicente Villada, Nezahualcóyotl

Av. Bordo de Xochiaca, Av. de las Torres, Col. Tlatelco, Chimalhuacán

Autopista México-Puebla, Col. Santa Catarina Yecahuizotl, Valle de Chalco

Autopista México Cuautla Km. 1, Las Palmas 1 y 2, Ixtapaluca

✅ Manifestantes se retiran de los 4 puntos reportados.

🆘☎️9️⃣1️⃣1️⃣️ https://t.co/s7KmYjXlu6 — C5 Estado de México (@C5Edomex) January 13, 2026

Asimismo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que se retiró el bloqueo sobre la autopista México - Puebla, uno de los principales puntos de conexión entre la Ciudad y el Estado de México.

De manera extraoficial, se informó que los transportistas retiraron el bloqueo tras llegar a un acuerdo con las autoridades, en torno a las demandas que motivaron la jornada de manifestaciones de este martes.

🟢 SE RETIRAN MANIFESTANTES 🟢#AutMéxicoPuebla, km 22, dirección CDMX. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) January 13, 2026

Los transportistas acusaron que son víctimas de inseguridad y extorsiones en carreteras, así como abusos por parte de mandos policiales.

Sin embargo, ni autoridades locales ni federales corroboraron el acuerdo alcanzado, el cual, según reportes, consiste en la celebración de futuras mesas de diálogo.

