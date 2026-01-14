Delfina Gómez convoca a alcaldes y a diputados del Edomex; llama a la coordinación.

En Palacio de Gobierno en Toluca, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, convocó a las y los Presidentes Municipales, a integrantes del Congreso Local y a las y los diputados Federales que representan a la entidad, para revisar la coordinación institucional que se tendrá en el ejercicio 2026.

En reuniones inéditas, la Mandataria estatal destacó la gobernabilidad histórica que se tiene en el Estado de México con todas las fuerzas políticas, el trabajo en equipo para desarrollar proyectos de infraestructura, agua, estrategias de seguridad, de programas sociales y de salud.

La transformación que hoy vive el Estado de México es resultado de la participación de los tres poderes. Hoy en la casa del pueblo recibí a las Diputadas y Diputados federales mexiquenses de la Sexagésima Sexta Legislatura. Conversamos sobre temas de interés para el desarrollo… pic.twitter.com/hCQrpUZ4C1 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) January 15, 2026

Con diputadas, diputados y diputade Locales se revisó la agenda y agradeció que 93 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal fueron aprobadas por el Congreso Mexiquense, lo que ha permitido avanzar en proyectos en beneficio de la ciudadanía mexiquense.

En su encuentro con diputadas y diputados federales mexiquenses de la LXVI Legislatura federal, la Gobernadora Delfina Gómez destacó que “La transformación que hoy vive el Estado de México es resultado de la participación de los tres poderes. El diálogo constructivo nos permite seguir trabajando de manera corresponsable, para seguir transformando positivamente al Estado de México”.

JVR