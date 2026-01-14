Gran Fondo NY reunirá a más de 2 mil ciclistas de talla internacional en Aguascalientes

Satisfacción por evento en la entidad

Aguascalientes será sede el próximo 22 de marzo del evento ciclista internacional Gran Fondo Nueva York (GFNY), que reúne a más de 2 mil ciclistas de 10 países.

Debido a las condiciones de seguridad, a la infraestructura del Aguascalientes e instalaciones de primer nivel, Aguascalientes sigue consolidándose para la realización de eventos deportivos internacionales.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el sitio web https://aguascalientes.gfny.com/, donde también se pueden consultar las rutas completas.

¡Bienvenidos a Aguascalientes!

#ElGiganteDeMéxico

