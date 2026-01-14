Satisfacción por evento en la entidad

Gran Fondo NY reunirá a más de 2 mil ciclistas de talla internacional en Aguascalientes

Aguascalientes será sede el próximo 22 de marzo del evento ciclista internacional Gran Fondo Nueva York, que reúne a más de 2 mil ciclistas de 10 países

Ven y disfruta evento en Aguascalientes.
Ven y disfruta evento en Aguascalientes. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Aguascalientes será sede el próximo 22 de marzo del evento ciclista internacional Gran Fondo Nueva York (GFNY), que reúne a más de 2 mil ciclistas de 10 países.

Debido a las condiciones de seguridad, a la infraestructura del Aguascalientes e instalaciones de primer nivel, Aguascalientes sigue consolidándose para la realización de eventos deportivos internacionales.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en el sitio web https://aguascalientes.gfny.com/, donde también se pueden consultar las rutas completas.

TE RECOMENDAMOS:
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en conferencia de prensa.
Conferencia quincenal de la autoridad en la entidad

Morelos fortalece su sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y la actividad turística

¡Bienvenidos a Aguascalientes!

#ElGiganteDeMéxico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio con saldo de 24 personas muertas
Aún no son vinculados a proceso

Imputan a ocho personas por el incendio de Waldo’s en Hermosillo, Sonora