Maestro colombiano regresó al aeropuerto de Monterrey tras ser liberado, informó la fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero, regresó al Aeropuerto Internacional de Monterrey luego de haber sido detenido y posteriormente liberado por autoridades en el estado.

De acuerdo con la Fiscalía, Escobar Barrios fue detenido la noche del 31 de diciembre de 2025 por elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Policía municipal de Apodaca por una falta administrativa, por lo que permaneció en celdas municipales.

La autoridad estatal señaló que el académico fue liberado a las 07:30 horas del 2 de enero de 2026, tras cumplir la sanción correspondiente. Después de su liberación, volvió a las instalaciones del aeropuerto, aunque no existe registro de que haya abordado algún vuelo ni de que haya salido del país.

La Fiscalía precisó que, al regresar al aeropuerto, Escobar Barrios portaba ropa distinta a la que llevaba al momento de su detención y que su equipaje fue localizado posteriormente como objeto extraviado dentro de la terminal aérea. Desde ese momento, no se ha tenido comunicación con él ni se conoce su paradero.

Ante la falta de contacto, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda y abrieron una carpeta de investigación. Como parte de las indagatorias, la Fiscalía revisa cámaras de videovigilancia, analiza posibles registros de telefonía y mantiene coordinación con la Embajada de Colombia para el seguimiento del caso.

Escobar Barrios es profesor y colaborador académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, institución que, junto con el Sistema Universitario Jesuita, ha solicitado a las autoridades esclarecer los hechos y proporcionar información clara sobre lo ocurrido desde su detención hasta su desaparición.

La comunidad académica y familiares del docente han pedido que se redoblen los esfuerzos de búsqueda y que se garantice la transparencia en la investigación. Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado una hipótesis sobre lo sucedido, y mantiene el caso como persona desaparecida.

