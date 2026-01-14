Morelos fortalece su sistema de videovigilancia para reforzar la seguridad y la actividad turística

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en conferencia de prensa.

El fortalecimiento del sistema de videovigilancia en el estado de Morelos permitirá reforzar la seguridad pública y consolidar la vocación turística de la entidad, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Miguel Ángel Urrutia Lozano destacó que el uso de tecnología avanzada y herramientas de investigación con apoyo cibernético ha sido clave para la disminución de diversos delitos. Como ejemplo, señaló que en días recientes no se han registrado robos de vehículos ni al transporte de carga en el municipio de Cuernavaca, lo que refleja el impacto positivo de las acciones preventivas y de reacción inmediata.

En relación con los hechos ocurridos en Yautepec, donde un presunto delincuente fue abatido y dos policías municipales resultaron heridos durante un enfrentamiento, Miguel Ángel Urrutia Lozano explicó que el incidente derivó de un Operativo Interinstitucional encabezado por la Guardia Nacional y la SSPC en la zona de Oaxtepec, tras denuncias ciudadanas sobre la operación irregular de bares en la vía pública. Gracias al sistema de videovigilancia, añadió, ya se encuentra identificado un segundo vehículo presuntamente involucrado, lo que permitirá avanzar en la localización y detención de los responsables.

Durante su conferencia quincenal, el titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se logró la detención de 23 personas por diversos delitos, entre ellos secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo, portación de arma de fuego y el intento de introducir teléfonos móviles a un centro penitenciario. Asimismo, reconoció la presencia de al menos nueve grupos delictivos en la entidad, los cuales son combatidos de manera permanente para garantizar la seguridad de la población.

En cuanto a los incidentes relacionados con motociclistas repartidores y taxis por aplicación, Miguel Ángel Urrutia Lozano indicó que algunos de los involucrados son investigados por su posible participación en la distribución de drogas. De igual forma, señaló que se mantiene una investigación conjunta con una empresa de seguridad bancaria ante la presunta complicidad de empleados de instituciones financieras en asaltos a bancos y a cuentahabientes.

Finalmente, Miguel Ángel Urrutia Lozano subrayó que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión brinda un respaldo legal sólido para fortalecer las acciones de detención. Anunció que se reforzará la instalación de arcos carreteros con cámaras de vigilancia en los 39 municipios del estado y que la autopista Siglo XXI, que conecta a Morelos con Puebla, será incorporada al sistema de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C5) estatal.

