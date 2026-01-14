Ramírez Bedolla entrega 62 patrullas y vehículos blindados para reforzar la seguridad en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó de 60 patrullas y dos vehículos tácticos blindados todo terreno a la Guardia Civil y a las corporaciones policiales de 35 municipios del estado.

Informó que esta entrega fue posible a una inversión federal y estatal de 80.4 millones de pesos, con el propósito de reforzar la seguridad territorial y las capacidades operativas, de prevención y de respuesta de los agrupamientos policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Explicó que los dos camiones blindados son como los que utiliza el Ejército Mexicano, para dar respuesta a los grupos criminales. “Nosotros tenemos que también responder con una capacidad de protección a nuestros elementos y poder, en el terreno, vencer a la delincuencia. Tenemos que equipar y cada vez estar mejor preparados para enfrentar los retos que significa la delincuencia en Michoacán y en México”, indicó.

Señaló que diariamente se realizan esfuerzos coordinados con el Gobierno federal, las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, y las guardias Nacional y Civil, para lograr la paz y la tranquilidad que se ha propuesto con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de labores de inteligencia e investigación con la finalidad de combatir la impunidad.

“Tengo plena confianza, al igual que el pueblo de Michoacán, de que este año 2026 tendremos aún mejores resultados en materia de seguridad. Una de nuestras estrategias es la cumplimentación de las órdenes de aprehensión”, dijo.

El pasado 8 de diciembre, el mandatario michoacano también realizó la entrega de 122 patrullas para la Guardia Civil y para policías de 15 municipios, con lo cual se refuerza la seguridad en el estado.

JVR