Acusa PRI intimidación a sus alcaldes

El dirigente del PRI en Veracruz, en imagen de archivo

El dirigente estatal priista Adolfo Ramírez acusó que en el Congreso de Veracruz se presiona a alcaldes de oposición para unirse a Morena, bajo la amenaza de usar la revisión de cuentas públicas como una herramienta de intimidación.

Ramírez Arana explicó que los alcaldes de oposición que van al Congreso a solicitar presupuesto para obra pública se les condiciona cambiar de militancia para destrabar sus proyectos.

El presidente del PRI en Veracruz acusó directamente al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista, por permitir que el recinto legislativo se convierta en una oficina de reclutamiento partidista.

“Van varios alcaldes que hacen contacto con nosotros, que los están amenazando para que se pasen a las filas de Morena. Esteban Bautista, coordinador de la Jucopo en el Congreso del estado, debe hacer su trabajo. Traen un rezago de iniciativas como nunca; una legislatura que no es productiva debería preparar a sus diputados para que no quieran llevar café a Marte y hagan iniciativas en beneficio de los veracruzanos”, expresó.

En respuesta, Esteban Bautista rechazó que desde el Congreso se intente intimidar a los alcaldes, ya que las recientes adhesiones de los ediles de Cosautlán de Carvajal y Coyutla, dijo, son decisiones estrictamente personales y voluntarias.

Para el presidente del PRI, las recientes adhesiones ocurren justo cuando se definen presupuestos y se revisan auditorías, lo cual resulta altamente sospechoso.