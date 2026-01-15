Ataque armado en Jiutepec deja agente de la fiscalía de Morelos muerto; buscan a los agresores

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó que la tarde de este jueves se registró un ataque con arma de fuego contra dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Jiutepec, hecho que dejó como saldo un agente fallecido y otro más herido.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia condenó la agresión, a la que calificó como un artero ataque, y señaló que los hechos ocurrieron mientras los agentes se encontraban realizando labores propias de investigación.

Tras la agresión armada, uno de los elementos perdió la vida, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad por razones legales y de seguridad.

La Fiscalía informó que, tras los hechos, se activó un operativo coordinado con diversas corporaciones de seguridad con el objetivo de localizar y detener a quien o quienes resulten responsables de la agresión. La institución subrayó que este ataque no quedará impune, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.

“En estos momentos, se mantiene un operativo coordinado para detener a quien o quienes sean responsables de esta agresión que no quedará impune”, indicó la FGE en su posicionamiento oficial.

Asimismo, la dependencia expresó sus sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, a quien reconoció como un servidor público que murió en cumplimiento de su deber.

La Fiscalía destacó el compromiso del personal de la Agencia de Investigación Criminal con las tareas de procuración de justicia, pese a los riesgos que implica su labor.

Respecto al segundo agente involucrado en el ataque, la autoridad confirmó que resultó herido, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre el hospital al que fue trasladado, debido a que las investigaciones continúan en curso.

El ataque ocurrió en el municipio de Jiutepec, una de las zonas con mayor densidad poblacional del estado de Morelos. Tras el reporte de los hechos, se desplegaron elementos de seguridad para resguardar la zona, recabar indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre el motivo del ataque ni ha confirmado si los agresores fueron identificados. Las autoridades reiteraron que conforme avancen las indagatorias se dará a conocer información oficial.

MSL