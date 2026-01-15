Iban con droga familiares de funcionarios

Aspecto de la vigilancia por parte de la corporación estatal de seguridad, en imagen de archivo

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, reveló que durante la aplicación de operativos en Zacatepec fueron detenidos familiares de funcionarios municipales en una camioneta de lujo en cuyo interior había una bolsa “muy grande” de marihuana.

En conferencia de prensa sobre seguridad, el funcionario informó que el municipio de Zacatepec es un punto de atención prioritaria desde hace un mes, debido a la relación entre delitos cometidos en este municipio y Tlaltizapán.

Ayer durante la madrugada, tres cuerpos sin vida y con signos de violencia fueron localizados en distintos puntos del municipio, localizado al sur del estado de Morelos.

Los cadáveres fueron encontrados en las colonias El Mirador, 20 de Noviembre y Emiliano Zapata. Los tres cuerpos sin vida presentaban heridas producidas por arma de fuego y golpes, lo que movilizó a las corporaciones policiacas de la entidad y a las fuerzas federales.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Urrutia Lozano también indicó que en el municipio de Zacatepec se realizaron dos detenciones relevantes. La primera corresponde a un objetivo prioritario conocido como El Abuelo, identificado como presunto responsable del cobro de extorsión a concesionarios de transporte público y uno de los principales generadores de este delito en los municipios de Temixco y Xochitepec.

Además, en la conferencia de prensa, el funcionario desmintió que en Morelos exista la presencia de 20 grupos delictivos, como se había mencionado en el gobierno pasado, ya que las autoridades tienen actualmente identificados a nueve.