Tere Jiménez da voz a inquietudes ciudadanas en reunión con integrantes del FEOI.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, refrendó su compromiso con la ciudadanía al reunirse en la Plaza Patria con integrantes del Frente Estatal de Organizaciones Independientes (FEOI), donde escuchó de manera directa sus necesidades y reiteró que seguirá trabajando por un estado con paz y seguridad para todos.

“Escuchamos a las colonias y comunidades; cuenten conmigo, soy su aliada y amiga”, expresó, al destacar acciones en seguridad pública, apoyo a mujeres, salud, vivienda, becas educativas, entre otras.

El presidente municipal Leonardo Montañez Castro señaló que se dará seguimiento puntual a las solicitudes para mejorar la calidad de vida y los servicios públicos en el municipio capital.

A su vez, Luz María Hernández Hernández, dirigente del FEOI, agradeció la apertura de la gobernadora y reconoció su disposición para atender las inquietudes del movimiento, al entregarle el pliego petitorio, correspondiente al presente año.

Acompañaron a la gobernadora el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado, y Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR