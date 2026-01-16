Encarcelan a jubilados que sólo protestaban

EXTRABAJADORES enfermos de la Comisión Estatal de Agua de Sonora, que se manifestaban de manera pacífica para reclamar el pago de su jubilación y servicio médico, fueron detenidos, esposados y encarcelados por las autoridades estatales del gobierno encabezado por Alfonso Durazo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Guaymas, donde los inconformes fueron aprehendidos por 11 unidades de las policías estatal y municipal para posteriormente ingresarlos en el Centro de Readaptación Social del lugar.

Los reportes locales indican que entre los detenidos hay personas enfermas que padecen cáncer y necesitan servicio médico; sin embargo, las autoridades ignoraron sus condiciones de salud.

También se informó que, además del delito de obstrucción a las vías de comunicación, a los detenidos se les acusó, “por arte de magia”, del delito de atentado contra la autoridad.

El Tip: ENTRE LAS CINCO personas detenidas está una mujer que padece cáncer y otra a punto de perder una pierna, pese a lo cual fueron llevadas a un centro penitenciario.

En un video que circuló en redes sociales, una de las detenidas de aproximadamente 60 años, vestida de negro y esposada, aseguró que fue detenida y acusada de obstruir las vías públicas solamente por reclamar su servicio médico.

La detención también causó enojo a los ciudadanos, quienes en redes sociales opinaron que fue excesivo el número de policías que llegaron para detener a las personas.

“Pobre gente, hombre, ni que hubieran matado, suéltenlos, ¿qué es malo que uno exija sus derechos?”, “No fueran delincuentes porque ahí sí no llega ninguna patrulla”, “El administrador de la CEA Guaymas César Granich es el único responsable de todo esto; mandó a levantar con la fuerza pública del estado a ex trabajadores del organismo que se manifestaban pacíficamente en protesta por sus derechos laborales”, mencionaron algunos de los comentarios.

Hasta ayer, ni la Comisión Estatal Región Guaymas, ni el Gobierno de Sonora, se habían pronunciado al respecto.