Iba con 212 kilos de metanfetaminas

LA MESA Estatal de Seguridad de Sonora dio a conocer que, durante un operativo de revisión realizado por las fuerzas federales, fueron asegurados más de 200 kilogramos de metanfetamina, además de fentanilo y mariguana, en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional revisaban de manera aleatoria los vehículos que transitaban por el puesto militar de seguridad Estación Doctor, cuando una camioneta pick-up, que había salido de Guaymas y se dirigía a Mexicali, Baja California, fue detectada con anomalías.

Al revisar la unidad, las fuerzas federales de seguridad localizaron un cargamento oculto compuesto por más de 212 kilogramos de metanfetamina, distribuidos en paquetes de aproximadamente 450 gramos cada uno, así como un kilogramo de fentanilo y cerca de 15 kilogramos de mariguana.

El conductor, un hombre de 55 años de edad, quien dijo ser originario de Guaymas, fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar la red de distribución y el destino final de los narcóticos.

De acuerdo con las autoridades, este resultado es un logro para los operativos permanentes que se mantienen en puntos estratégicos del estado de Sonora, particularmente en rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera norte.

La Mesa Estatal de Seguridad aseguró que continuará reforzando la coordinación entre corporaciones federales y estatales para contener el tráfico de drogas y preservar la seguridad en Sonora.