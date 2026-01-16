Joaquín Díaz Mena invita a yucatecos a escuchar su Primer Informe de Gobierno

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, invitó a las y los yucatecos y a la ciudadanía en general a escuchar el mensaje que dará por su Primer Informe de Gobierno, este domingo 18 de enero, el cual se transmitirá a través de redes sociales y medios estatales.

A través de redes sociales, Díaz Mena compartió la invitación para escuchar el mensaje que dará con motivo de su Primer Informe, el cual será el domingo 18 de enero a las 16:00 horas.

Les invito a seguir la transmisión de nuestro Primer Informe de Gobierno donde hablaremos sobre las acciones realizadas en Yucatán. #RumboyCercania 👉 https://t.co/xAGAqZqKxg pic.twitter.com/jhplQP9NOR — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) January 15, 2026

De acuerdo con la invitación, este mensaje será transmitido a través de los perfiles en Facebook del mandatario estatal (FB: /huachodiazmena) y del Gobierno de Yucatán (FB: /gobierno.estado.yucatan).

Así, el titular del Ejecutivo estatal informará sobre los logros alcanzados por su administración durante su primer año de Gobierno, tras asumir el cargo el 1 de octubre de 2024.

En Yucatán, las mujeres son prioridad y lo demostramos con #RumboyCercania:



✅ Con Mujeres Renacimiento, más de 10 mil madres autónomas reciben un apoyo bimestral.



Más información 👉 https://t.co/xAGAqZqKxg pic.twitter.com/zTsyI6l6nP — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) January 14, 2026

El Primer Informe de Gobierno de Joaquín Díaz Mena se presenta con el lema: “Rumbo claro. Gobierno cercano”, y se centra en avances en economía, salud, infraestructura, cercanía con el pueblo, reivindicación de los derechos de las comunidades originarias, apoyo a las mujeres y otros pilares de los Gobiernos de la Transformación.

“El gobierno estatal ha vuelto a salir, recorrer Yucatán, escuchar y atender a la gente. Hoy las puertas del palacio están abiertas de par en par, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Yucatán. Las audiencias y los diálogos son para atender de frente a la gente. En Yucatán hay rumbo, porque hay un gobierno que entiende y atiende. Rumbo claro, gobierno cercano”, indicó el gobernador del estado en uno de sus videos promocionales.

Joaquín Díaz Mena dará el mensaje por su Primer Informe de Gobierno desde el Puerto de Altura de Progreso, una de las obras más importantes del proyecto del Renacimiento Maya.

