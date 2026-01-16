En el municipio de Juárez

Localizan con vida en Nuevo León a Leonardo Escobar, profesor de la Ibero

“El ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez”, informó la Fiscalía de Nuevo León

Localizan con vida en Nuevo León a Leonardo Escobar, profesor de la Ibero que estaba desaparecido.
Localizan con vida en Nuevo León a Leonardo Escobar, profesor de la Ibero que estaba desaparecido. Foto: FGJNL
Por:
La Razón Online

La Fiscalía de Nuevo León localizó con vida al profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios en el municipio de Juárez. El profesor de la Ibero fue reportado como desaparecido desde el 2 de enero del 2026.

“Gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”, escribió la institución en la red social X.

En un momento más información.

TE RECOMENDAMOS:
Evento en la ciudad de Cancún.
En Cancún

Quintana Roo será sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Funcionarios de la IP con autoridades de Yucatán.
Actividad económica en la entidad

Pilgrim’s ampliará operaciones en Yucatán con inversión de 690 millones de pesos