Localizan con vida en Nuevo León a Leonardo Escobar, profesor de la Ibero que estaba desaparecido.

La Fiscalía de Nuevo León localizó con vida al profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios en el municipio de Juárez. El profesor de la Ibero fue reportado como desaparecido desde el 2 de enero del 2026.

“Gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”, escribió la institución en la red social X.

