Pilgrim’s ampliará operaciones en Yucatán con inversión de 690 millones de pesos

Como resultado del acompañamiento permanente del Gobierno del Estado y de la confianza que Yucatán genera entre las y los inversionistas, la empresa avícola internacional Pilgrim’s anunció que en 2026 invertirá cerca de 700 millones de pesos para fortalecer su presencia y duplicar su capacidad productiva en la entidad.

En ese contexto, el Gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión con el presidente y director general de Pilgrim’s México, Jesús Muñoz Velasco, en la que se presentaron los pormenores del plan de expansión, que generará alrededor de 500 nuevos empleos en comunidades del interior del estado.

La inversión permitirá incrementar la capacidad en plantas de alimentos e incubadoras y, de manera especial, se reflejará en la incorporación de tecnología para hacer más eficientes los sistemas productivos de la empresa en Yucatán, con un enfoque de sustentabilidad y compromiso con las comunidades.

Al respecto, el Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que cada vez más empresas, como Pilgrim’s, están confiando en el estado, lo que se traduce en nuevas inversiones y en empleos mejor remunerados que llegan a zonas rurales, contribuyendo a reducir desigualdades y a generar bienestar compartido.

“Es una gran noticia y les agradecemos por confiar en Yucatán, un estado que brinda certeza jurídica y seguridad. Seguimos siendo el estado más seguro del país, con el apoyo de la federación, y que una empresa con presencia internacional y la experiencia de Pilgrim’s siga invirtiendo aquí es, para nosotros, la mejor promoción de Yucatán a nivel mundial”, afirmó.

En la misma línea, el Gobernador Joaquín Díaz Mena reiteró la disposición del Gobierno del Estado de brindar facilidades para que más empresas se establezcan o amplíen operaciones, y con ello se generen más empleos en las comunidades.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar proyectos estratégicos que facilitan la llegada de inversiones, como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga de Umán a Progreso y el desarrollo de polos industriales.

Por su parte, el presidente y director general de Pilgrim’s México, Jesús Muñoz Velasco, resaltó las condiciones que ofrece Yucatán para el crecimiento de proyectos productivos, así como la disposición y apertura del equipo estatal. En ese sentido, señaló que la empresa mantiene el compromiso de operar en favor de las comunidades yucatecas.

“Cuando gobierno, iniciativa privada y sociedad trabajan con voluntad, seriedad y compromiso, se pueden lograr las cosas, superar los retos y salir adelante”, indicó.

A su vez, el director de Unidad de Negocio Fresco de Pilgrim’s México, Edilberto Lugo Nolasco, destacó que Yucatán cuenta con estabilidad y con un estatus sanitario privilegiado frente a otras regiones del país productoras, lo que lo vuelve un destino atractivo para inversiones del sector.

Pilgrim’s es una de las empresas líderes a nivel mundial en producción y comercialización de pollo y, en Yucatán, mantiene operaciones en Umán, Seyé, Teabo y Yaxcabá.

En la reunión participaron el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo; el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; el subsecretario de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Luis González Pérez; David Peniche y Daniel Peniche, de Agrosur; el director de la Zona Sur de Pilgrim’s, Carlos Hinzpeter Kanafany; y el director de Finanzas de la firma, René Durán Mantilla.

