Quintana Roo será sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad 2026

Quintana Roo será sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad Ciudades en Movimiento, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2026 en Cancún, consolidando al estado como un espacio estratégico para el diálogo regional sobre el futuro de la movilidad urbana.

Este encuentro, cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el World Resources Institute; Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Internacional de Transporte Público, Agencia de Cooperación Alemana, entre otros; y participarán ponentes de talla internacional.

Cancún, en Quintana Roo fue electo no solo por su relevancia turística internacional, sino por encontrarse en un momento clave de transformación. “Nuestro estado vive un proceso profundo de cambio en la forma de planear y concebir la movilidad, con una visión a largo plazo, que pone en el centro a las personas, la justicia social y el bienestar colectivo”, señaló, el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotazek. Este foro permitirá intercambiar experiencias sobre cómo se diseña, regula, financia y opera la movilidad en América Latina.

Además, este encuentro internacional se alinea con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la Gobernadora, Mara Lezama Espinosa para consolidar un crecimiento ordenado, sostenible y con prosperidad compartida, así como con el modelo de gobierno humanista con corazón feminista, que prioriza la inclusión, la equidad y el derecho de todas y todos a desplazarse de manera segura, digna y accesible.

El Foro reunirá en Cancún a más de 300 autoridades de movilidad y transporte, especialistas y actores estratégicos del sector, con la participación de representantes de México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Chile y Perú, que compartirán experiencias y soluciones para avanzar hacia sistemas de movilidad más sostenibles, integrados e incluyentes.

El evento es organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, como anfitrión, en coordinación con el Ayuntamiento de Benito Juárez mediante el IMPLAN, así como el WRI Ross Center y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPACT, consolidando a Cancún y a Quintana Roo como un punto estratégico de encuentro para la agenda latinoamericana de movilidad.

