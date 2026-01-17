Gobierno de Marina del Pilar anuncia registro al transporte Comunder para estudiantes

Como una opción de movilidad gratuita para estudiantes de preparatoria y universidad, el periodo de inscripción del programa de transporte escolar Comunder estará disponible a partir de este lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Una vez concluido el proceso de registro, el 28 de enero se publicará la lista de personas beneficiarias que formarán parte del programa de transporte escolar Comunder.

“La educación es una prioridad en nuestro gobierno y con programas como Comunder queremos que estudien, sueñen y alcancen sus metas. Brindamos seguridad para que puedan llegar con tranquilidad a sus clases o a sus hogares” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



La goberadora Marina del Pilar Baja, junto a estudiantes. ı Foto: Cortesía

El director del Instituto de la Juventud, Francisco Molina, explicó que el programa surgió en el Valle de Mexicali y que, gracias al respaldo de la gobernadora Marina del Pilar, actualmente opera en distintos municipios, beneficiando a estudiantes de Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

Actualmente, Comunder atiende a más de 4 mil estudiantes y brinda servicio a 46 centros educativos a través de 38 rutas, de las cuales:

21 operan en Mexicali, incluyendo una ruta inclusiva y dos de Comunder Violeta

3 en Tecate

5 en Tijuana

1 en Playas de Rosarito

2 en Ensenada

2 en San Quintín

1 en San Felipe

Una de las unidades que forma parte del programa Comunder. ı Foto: Cortesía

Para formar parte del programa, las y los jóvenes deberán tener entre 14 y 29 años y estar inscritos en una institución de nivel medio superior o superior. El registro debe realizarse en la plataforma digital transportecomunderbc.com.mx.

También se hizo un llamado a las jóvenes estudiantes para hacer uso del Transporte Comunder Violeta, un servicio gratuito diseñado para facilitar su traslado de manera segura.

Cada una de las rutas dispone de 150 espacios y opera en los recorridos 122 Santorales–Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) y 123 Zona Ángeles de Puebla–Centro Integrador del Bienestar, con un horario de atención de 05:30 horas a 20:00 horas.

