Fuerte explosión en taller mecánico deja 14 autos con daños en Tabasco

Una fuerte explosión en un taller mecánico al lado de una estación de gas ubicada en ranchería Rio Viejo en Tabasco, durante la madrugada del domingo, dejó como saldo 14 vehículos siniestrados.

De acuerdo con información compartida por el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), el incidente afectó a 14 vehículos, tres pipas de 3 mil litros cada una y un tanque estacionario de 5 mil litros, además de dejar a dos personas lesionadas.

Al lugar acudieron inmediatamente servicios de emergencia y autoridades locales quienes auxiliaron a las personas lesionadas y trabajaron para contener el incendio que se provocó.

“De manera preliminar se tiene conocimiento que no había ninguna persona en el taller donde ocurrió el incidente, no obstante que las investigaciones de los hechos correrán a cargo de las instancias correspondientes”, explicó el gobierno del estado de Tabasco.

El hecho ocasionó que fuerzas de seguridad estatales y federales mantuvieran resguardada la zona ante el temor de otra posible conflagración.

Aunque se desconoce el motivo de la explosión las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar las causas que generaron esta explosión que causó alarma entre los habitantes de la localidad.

“Las autoridades continúan con las acciones de verificación en la zona, la Fiscalía General del Estado de Tabasco inició una carpeta de investigación para dar seguimiento a las averiguaciones y esclarecer los hechos, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales”, dijo el gobierno de Tabasco mediante en un comunicado compartido en su página de Facebook.

