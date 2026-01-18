Gobierno de Yucatán entrega Primer Informe de Joaquín Díaz Mena al Congreso del Estado

El Primer Informe de Gobierno de Joaquín Díaz Mena, fue entregado en el Congreso del Estado

El Primer Informe de Gobierno del mandatario yucateco, Joaquín Díaz Mena, fue entregado formalmente al Congreso del Estado, con los resultados de sus primeros 15 meses de su administración.

La entrega estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, quien destacó que el documento refleja una nueva forma de gobernar, con cercanía, rumbo claro y atención directa a la ciudadanía.

Durante su mensaje ante legisladores y asistentes, Pérez Avilés subrayó que, en este periodo, el gobernador ha recorrido los 106 municipios de Yucatán, lo que le ha permitido escuchar, dialogar y atender de manera directa las necesidades de las comunidades. Este trabajo territorial, afirmó, ya se traduce en obras y programas sociales distribuidos en todo el estado.

Esta mañana, Omar Pérez Avilés, Secretario General del @GobYucatan, entregó al Congreso del Estado nuestro Primer Informe, un ejercicio de transparencia que refleja un cambio profundo en la forma de gobernar: cercanía con la gente, presencia en los 106 municipios y un rumbo claro… pic.twitter.com/8myqjJejsu — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) January 18, 2026

El funcionario resaltó que la actual administración ha colocado en el centro de sus acciones a sectores históricamente relegados, mediante programas dirigidos a mujeres, juventudes, así como apoyos al campo y a la pesca. Estas políticas buscan fortalecer el bienestar social y reducir desigualdades en las distintas regiones de Yucatán.

Asimismo, Pérez Avilés informó que ya se encuentran en marcha proyectos estratégicos tales como la modernización del puerto de Progreso y el tren de carga Poxilá–Progreso, iniciativas que, dijo, serán determinantes para el desarrollo económico del estado en los próximos años.

Por su parte, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el diputado Rafael Quintal Medina, señaló que durante la glosa del informe se realizará un análisis detallado del contenido, además de que se contará con la comparecencia de diversos funcionarios estatales.

Durante una entrevista posterior a medios locales el secretario de Planeación, Luis Hevia Jiménez, detalló que el informe consta de más de 340 páginas, organizadas en siete ejes del Plan Estatal de Desarrollo, además de un anexo de Programas Estratégicos. Añadió que el documento estará disponible próximamente para consulta pública.

Finalmente, Pérez Avilés expresó que el Gobierno del Estado espera una revisión responsable y objetiva durante la glosa, reiterando la disposición de los funcionarios para comparecer ante el Congreso.

El Primer Informe de Gobierno del gobernador @huachodiazmena fue entregado al Congreso del Estado por Omar Pérez Avilés, secretario General de Gobierno.



Una forma de gobernar que expresa el Renacimiento Maya: cercanía, igualdad, humanismo y desarrollo compartido. #RumboyCercania pic.twitter.com/ozWvpZVWH0 — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) January 18, 2026

Con información de Quadratín Yucatán

