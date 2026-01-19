Alcaldesa de Lerdo de Tejada acusa a síndico de amenazas: ‘me faltaste el respeto’ | VIDEO

Alcaldesa de Lerdo de Tejada, en Veracruz, acusa a sindico de amenazas.

En Veracruz, la presidenta municipal de Lerdo de Tejada, Flor María de Jesús Sosa Zamudio, acusó al síndico del Ayuntamiento, Johard Cruz Delfín, de presuntas amenazas durante un altercado al interior del Palacio Municipal.

El intercambio verbal entre ambas partes quedó registrado en video, luego de que, según testimonios recogidos por medios locales, el síndico ingresó de manera agresiva a la oficina de la alcaldesa para reclamarle.

En el metraje difundido en redes sociales se observa el momento en el que el síndico es expulsado del despacho presidencial, mientras, al fondo, la alcaldesa le grita: “¡me estás amenazando, eh cabrón!, nada más te lo digo".

Mientras era desalojado, la discusión continuó. “Me estás amenazando, no se vale”, se escucha decir a Sosa Zamudio. En ese momento, dos personas se acercan e intentan tranquilizarla.

Sin embargo, la alcaldesa insiste, y acusa al síndico de haberle faltado al respeto. “¡Es que tú empezaste, cabrón, a mí me faltaste el respeto!”, expresó, a lo que e funcionario respondió a la distancia: “a usted no le dije nada”. La alcaldesa replicó señalando: “¡A mí me faltaste el respeto, soy mujer!”.

Según el diario e-consulta, la tensión entre la alcaldesa y el síndico se remonta a julio de 2025, cuando Flor Sosa Zamudio se sumó a Morena tras renunciar al Partido del Trabajo (PT), con el que ganó la presidencia municipal en las elecciones de 2025. Apenas el pasado 31 de diciembre inició su administración.

Flor María de Jesús Sosa Zamudio es madre del exalcalde de Lerdo de Tejada, Fabián Cárdenas Sosa, liberado en 2024 tras permanecer tres años en prisión acusado de amenazas y secuestro, delitos por los que fue declarado inocente.

Hasta la publicación de esta nota, ninguna de las partes involucradas en el altercado se ha pronunciado al respecto.

