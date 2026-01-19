Cae Iván Valerio ‘N’, alias ‘El Mantecas’, tras operativo en Badiraguato, Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “El Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada al grupo de los Beltrán Leyva.

“En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva. Fue asegurado junto con siete integrantes de su grupo, armas, vehículos y un centro de producción de drogas sintéticas. Las investigaciones continúan “, detalló mediante redes sociales.

La captura fue resultado de un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Fue asegurado junto con 7… pic.twitter.com/4qKMOW5eB8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 19, 2026

De acuerdo con la SSPC, el despliegue se realizó tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al presunto líder criminal en la zona serrana de Badiraguato.

“Los agentes de seguridad que realizaban actos de investigación, al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar la presencia de las autoridades, realizó disparos de arma de fuego”, explicó la SSCP en un comunicado.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones de esta célula y posibles vínculos con otras organizaciones delictivas.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, concluyó la SSCP.

En #Sinaloa, autoridades federales detienen al líder de una célula criminal. https://t.co/s7rgQzuWAR pic.twitter.com/4W3ZoGw3RL — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 19, 2026

