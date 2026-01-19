Choque de combi en Gustavo Baz, en Tlalnepantla, deja al menos 14 heridos | VIDEO

Combi choca contra muro en Tlalnepantla, Estado de México, y deja 14 heridos.

Una unidad de transporte público tipo combi impactó contra una barda sobre la avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla, Estado de México, la mañana de este lunes, accidente que dejó al menos 14 personas heridas.

Medios locales informaron que, alrededor de las 09:30 horas de este lunes, una unidad tipo combi perdió el control y se impactó contra la barda de una gasolinera, sobre Gustavo Baz a la altura de Barrientos, en el citado municipio mexiquense.

#UltimaHora

🚨 Al menos una decena de lesionados fue el resultado de un choque de transporte público con una barda.

🚐 Ruta 442, económico 49.



📍 Av. Gustavo Baz a la altura de Barrientos. Tlalnepantla, Edomex



Servicios de emergencia laborando en el lugar#PrecauciónVial pic.twitter.com/ThmwuwmVrU — Crónicas Urbanas (@CronicasLDN) January 19, 2026

En videos que circularon en redes sociales, se aprecia al vehículo con la parte delantera destrozada, mientras equipos de seguridad realizan labores de rescate. De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad quedó prensado en la carrocería.

Asimismo, un total de 14 personas, presumiblemente todos los que iban a bordo, resultaron heridas a causa del accidente. Otras fuentes aumentan la cifra a 16 personas heridas.

Al menos 14 personas resultaron lesionadas luego de que una unidad de transporte público se impactó contra la pared perimetral de una gasolinera sobre la avenida Gustavo Baz, a la altura de Barrientos, en Tlanepantla.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/hNut017qh3 — NMás (@nmas) January 19, 2026

En las grabaciones se aprecia a los pasajeros fuera de la unidad. Uno de ellos muestra un vendaje en la pierna mientras se derraman gotas de sangre desde su tobillo hasta el suelo.

Se desconoce si todos los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, o dónde. Tampoco se conocen las causas del accidente, si bien de manera extraoficial se reportó que la unidad viajaba a exceso de velocidad.

Autoridades mexiquenses no han emitido alguna comunicación oficial sobre este accidente, por lo que sus causas, así como la cifra de heridos, sigue siendo un reporte extraoficial.

