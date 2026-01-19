Emiten alerta por primer caso de sarampión en Puebla

Se detectó el primer caso de sarampión en Puebla, la SS emitió recomendaciones a la población para fortalecer medidas preventivas con la finalidad de evitar contagios en todos los rangos de edad.

Este sábado 17 de enero la Secretaría de Salud de Puebla emitió un comunicado informando sobre un caso se sarampión detectado en una mujer de 30 años de edad, misma que recibió atención médica oportuna.

De acuerdo con el comunicado, la paciente se encuentra estable y no ha presentado complicaciones, asimismo, se precisó que la paciente es derechohaniente del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) Ordinado y permanece bajo aislamiento en su domicilio.

Síntomas del sarampión ı Foto: Especial

La paciente de 30 años fue valorada para recibir la atención médica necesaria, y al detectar que se trataba de sarampión se activó el “Equipo de Respuesta Rápida (ERRA), que está integrado por responsables de epidemiología de las distintas instituciones del sector salud.”

“Entre las acciones implementadas se encuentran el bloqueo vacunal en el domicilio del caso, la búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos y el reforzamiento de esquemas de vacunación en la zona.” informó la SS de Puebla.

Debido a que se registró el primer caso de sarampión en Puebla, las autoridades recomendaron a la población utilizar cubrebocas en espacios cerrados y públicos, el lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta y prevenir mediante la vacunación.

Además, exhortaron a las personas que “presenten síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones en la piel a evitar actividades sociales” asistir a sus unidades de salud de manera inmediata.

Precisaron que la población prioritaria son las y los niños de entre 6 meses hasta 9 años de edad, los adolescentes y las personas adultas de 10 a 49 años de edad que no cuenten con esquema de vacunación completo.

Vacuna contra sarampión ı Foto: Redes Sociales

Medidas de prevención contra en sarampión y síntomas

Como medida de prevención de sarampión el Gobierno de Puebla recomienda la vacunación como la forma más efectiva de prevención, así como las siguiente cuatro medidas:

Lavado de manos con agua y jabón constante. Evitar contacto con personas enfermas. Cubrir la nariz y boca al estornudar o toser utilizando el codo o un pañuelo. Acudir al médico en caso de tener fiebre y sarpullido.

Ente los principales síntomas del sarampión se incluyen la fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos e inflamados, manchas blancas dentro de la boca y sarpullido rojizo en la cara y el cuerpo que se presenta de 10 a 14 días después de haber estado expuesto al virus.

Medidas de prevención contra el sarampión ı Foto: Redes Sociales

