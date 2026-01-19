Madrid estrecha relaciones con Gobierno de Libia Dennise, en Guanajuato

La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo un encuentro con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la Real Casa de Correos, con el objetivo de reforzar la cooperación económica y turística entre ambas regiones.

La reunión, se informó, se produce previo al inicio de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los principales escaparates globales del sector.

El encuentro se enmarca en una agenda de contactos internacionales que busca consolidar a Madrid como un nodo estratégico para la inversión, el intercambio cultural y el turismo de largo recorrido, especialmente con América Latina.

Durante la reunión, Isabel Díaz Ayuso y Libia Dennise García Muñoz Ledo abordaron oportunidades de colaboración en ámbitos clave como el turismo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las relaciones empresariales.

Desde el Ejecutivo regional se subrayó el interés por intensificar los flujos turísticos y comerciales, aprovechando la conectividad aérea y los lazos históricos que unen a Madrid con México, uno de sus principales mercados emisores de viajeros internacionales, se precisó.

La Feria Internacional de Turismo se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid.

En esta edición, México será país socio y, por primera vez, acudirá con representación conjunta de sus 32 estados, mostrando su diversidad cultural, gastronómica y turística.

La presencia de Guanajuato en la feria refuerza el papel de FITUR como plataforma para el diálogo institucional y la generación de alianzas estratégicas entre territorios, más allá de la promoción turística.

