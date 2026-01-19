Maru Campos acuerda con Mesa de Seguridad mantener estrategias para continuar con la disminución de homicidios

Al encabezar la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos acordó con autoridades de los distintos niveles, dar continuidad a las estrategias mediante las cuales se ha logrado la disminución de homicidios en la entidad.

Durante el encuentro, los presentes analizaron las cifras en este delito, que de cuatro meses a la fecha registra una baja.

Además se revisaron los avances y las acciones prioritarias en este y otros temas, para establecer las estrategias a implementar en los próximos días y así reforzar la operación de las distintas instituciones, en colaboración con el Gobierno del Estado.

A la sesión acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el comandante de la 42/a zona Militar, David López; del fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo.

Además estuvo el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; la delegada de Programas del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez; la representante del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco, y de manera virtual, el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila.

