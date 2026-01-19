Sinaloa busca comercializar hasta 70 mil toneladas de garbanzo en mercados internacionales

El gobernador Rubén Rocha Moya impulsa la competitividad del campo estatal ante mercados globales de alta demanda.

El Gobierno de Sinaloa alista su participación por segunda ocasión en la Expo Gulfood 2026, el evento agroalimentario más grande del mundo en Dubai, programado del 26 al 30 de enero. El anuncio corresponde al secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.

El secretario Ismael Bello Esquivel detalla la estrategia comercial para la exportación de leguminosas a Medio Oriente. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Ante el Gobernador Rubén Rocha Moya, en la conferencia semanera celebrada en esta ciudad, el funcionario estatal detalló la organización de una misión comercial. En esta comitiva participan el Gobierno del Estado, productores y comercializadores de garbanzo de la entidad. El objetivo central es el posicionamiento en los mercados internacionales de la cosecha de Sinaloa del ciclo otoño invierno 2025-2026, que asciende a 70 mil toneladas.

Al respecto, Rocha Moya recordó que el año pasado el estado registró una producción récord de 180 mil toneladas. Dichas existencias tuvieron como destino el Medio Oriente, tras una reunión con actores del sector sinaloense que, con respaldo gubernamental, ofertaron un producto de excelencia con beneficios directos para el campo regional.

El gobernador Rubén Rocha Moya impulsa la competitividad del campo estatal ante mercados globales de alta demanda. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Hoy haremos lo mismo y espero que no exista dificultad para vender una tercera parte de lo que vendimos el año pasado”, destacó el mandatario estatal.

Sinaloa proyecta la venta de 70 mil toneladas de garbanzo blanco de calidad premium durante la misión comercial 2026. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Asimismo, Bello Esquivel precisó que la calidad del garbanzo blanco sinaloense destaca como una de las mejores en el mercado mundial. Debido a la excelente demanda en el Medio Oriente, la administración estatal prevé una respuesta favorable en la Expo Gulfood, foro donde ya existe un precedente positivo para la entidad.

