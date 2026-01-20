Indaga estallido en gasera de Tabasco la FGR

EL GOBERNADOR de Tabasco, Javier May, dijo que lo que originó la explosión registrada la madrugada del domingo en una gasera de la ranchería Río Viejo, municipio de Centro, y que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), fue una maniobra de trasiego de gas que se salió de control.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que, afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, debido al horario en el que ocurrió el siniestro y a que, al momento de la explosión, no había ninguna persona en el lugar.

“Desde que se registraron los hechos giramos las instrucciones correspondientes al Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET) y fuerzas del orden para atender la emergencia y mantener a salvo a la población del lugar”, puntualizó.

El Tip: VECINOS cuyas casas resultaron afectadas por la explosión en la gasera de la ranchería Río Viejo en Villahermosa analizan interponer una demanda contra la empresa.

Agregó que, tras los hechos, se iniciaron dos carpetas de investigación: una ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer si la gasera involucrada operaba con los permisos correspondientes, así como determinar si las dos pipas que explotaron pertenecían al mismo establecimiento.

La explosión en el lugar dejó como saldo 14 vehículos siniestrados, tres pipas destrozadas y dos personas lesionadas. La información detalla que las pipas tenían capacidad para transportar 3 mil litros cada una y en el lugar había un tanque estacionario de 5 mil litros.

17 vehículos siniestrados tras la explosión

Aunque el IPCET informó que los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación, la cual no representó peligro para la población, algunos vecinos de la zona decidieron abandonar sus hogares por temor a que la gasera contigua igualmente hiciera explosión.

Asimismo, mencionó que se brindó atención médica a dos personas que, al escuchar el estruendo, se retiraron de las inmediaciones, presentando únicamente lesiones menores y golpes.