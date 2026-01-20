Lorena Cuéllar presenta estrategia ‘Destino Tlaxcala’ ante tour operadores y medios especializados en España

Desde “Casa México” en Madrid, España, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó la estrategia “Destino Tlaxcala”, con la que el estado busca posicionarse como una de las principales puertas de entrada culturales a México para visitantes internacionales, a través de una oferta basada en historia viva, convivencia comunitaria y experiencias auténticas.

Como parte de la gira de promoción turística, cultural y comercial que realiza en España en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la mandataria destacó que Tlaxcala llega para mostrarse como destino confiable, seguro y con identidad cultural propia, respaldado por un incremento superior al 400 por ciento en la captación de turistas extranjeros en los últimos años.

Acompañada por el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, y el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo un encuentro con tour operadores y medios especializados durante el evento “Comercialización de destino Tlaxcala”, donde subrayó que la proyección internacional del estado responde a una visión de largo plazo orientada a fortalecer el turismo como motor de desarrollo local.

En este contexto, Lorena Cuéllar Cisneros resaltó que Tlaxcala será el primer estado del país en contar con un Polo de Bienestar y Desarrollo Económico, proyecto estratégico que permitirá articular infraestructura, inversión y vocación productiva con la actividad turística, para generar mayor derrama económica, empleos y oportunidades en las regiones.

Uno de los pilares de esta estrategia es la seguridad, factor que, afirmó, ha sido determinante para generar confianza en los mercados y organismos internacionales, lo que ha impulsado el incremento en inversión y la realización de eventos deportivos de talla mundial. De esta manera, recalcó que Tlaxcala se mantiene entre los estados más seguros del país, condición que permite ofrecer al visitante una experiencia tranquila y cercana con las comunidades.

“México se conoce mejor cuando se empieza por su origen, y ese origen está en Tlaxcala”, expresó la gobernadora, al señalar que el objetivo no es solo atraer visitantes, sino construir una relación con ellos, basada en la integración a la vida local y el respeto a las tradiciones.

El crecimiento del turismo internacional, explicó, comienza a traducirse en beneficios económicos y sociales para el estado, al fortalecer la actividad de prestadores de servicios, artesanos, guías turísticos y comunidades que participan directamente en la oferta cultural y de naturaleza.

Durante la presentación ante medios especializados, el secretario de Turismo, Fabricio Mena, expuso la oferta integral del estado, que combina patrimonio histórico, riqueza cultural, gastronomía tradicional y atractivos naturales, con un enfoque de conservación y sostenibilidad.

El funcionario estatal enfatizó sobre la relevancia de las zonas arqueológicas, en particular Cacaxtla, cuyos murales prehispánicos —como el Hombre Ave, el Hombre Jaguar y el Mural de la Gran Batalla— “se conservan en óptimas condiciones”, así como sitios clave como Xicohténcatl, Teocoaque y Tizatlán, fundamentales para comprender la historia de México.

Mena Rodríguez resaltó también el patrimonio artístico y arquitectónico del estado, reflejado en los murales del Palacio de Gobierno, sus declaratorias de Patrimonio Mundial y la Talavera, cuya denominación de origen se comparte de manera binacional con España y Puebla. En el ámbito gastronómico, aludió al uso de maíces nativos y al reconocimiento de Tlaxcala como cuna de los tacos de canasta.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Turismo del estado (Secture) firmó dos Cartas Compromisos para la promoción de Tlaxcala como destino turístico, actos en los que la gobernadora Lorena Cuéllar fungió como testigo de honor; la primera con Birgit Grund, presidenta del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur); y la segunda, con Alicia Hernández Ortega, presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (La Metropolitana).

Ambos instrumentos serán relevantes para la proyección turística de Tlaxcala, ya que la Conexstur es una influyente asociación mexicana que agrupa a las 17 tour operadores receptivos más importantes de México, siendo una voz clave en el sector turístico nacional, mientras que La Metropolitana está conformada por más de 150 socios, entre ellos Mayoristas, Agencias de Viajes que generan el 70% del volumen aéreo, así como aerolíneas, navieras, hoteles, oficinas de turismo y globalizadores, formando una red sólida que impulsa el turismo en México.

