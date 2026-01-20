Mara Lezama participa en mesa de alto nivel, junto a titulares de ONU Turismo y WTTC

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó, en el marco de la FITUR 2026, en la mesa redonda ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), organismo del sector privado que representa a la industria turística global, con la presencia de ministros de turismo, líderes y CEOs más importantes del mundo, que marcan el rumbo del turismo mundial.

Mara Lezama expuso ante la Secretaria General de la ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, primera mujer en ocupar el cargo, y con Gloria Guevara, directora del WTTC, lo que desde el gobierno del estado se aplica en materia turística para hacer del Caribe Mexicano la Capital Mundial de las Vacaciones, pero también que el éxito turístico se refleje en prosperidad compartida para mujeres y hombres trabajadores de la industria.

Además, destacó el orgullo que representa que dos mujeres estén al frente de ONU Turismo y del WTTC en un momento clave de cambios e innovaciones en el sector.

TE RECOMENDAMOS: En el marco de la FITUR Libia Dennise preside toma de protesta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

“Me dio mucho gusto saludar y felicitar a Shaikha Al Nowais, Secretaria General de ONU Turismo, es un orgullo que este organismo esté encabezado por primera vez por una mujer; agradezco también a una talentosa mujer, Gloria Guevara, quien también acaba de ser ratificada al frente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC.

“Es muy satisfactorio que el turismo esté bajo el liderazgo de mujeres en el mundo, en un momento clave de cambios e innovaciones, donde las experiencias mueven hoy a millones de turistas en el mundo, permitiendo que continue la inversión, el crecimiento y la creación de empleos en este sector”, escribió Mara Lezama en la red social X.

Me dio mucho gusto saludar y felicitar a Shaikha Nasser Al Nowais, Secretaria General de ONU Turismo, es un orgullo que este organismo esté encabezado por primera vez por una mujer; agradezco también a una talentosa mujer, Gloria Guevara, quien también acaba de ser ratificada al… pic.twitter.com/0DTnWVLZ3y — Mara Lezama (@MaraLezama) January 20, 2026

La gobernadora de Quintana Roo invitó a todas y todos estos hombres y mujeres de negocios a invertir en la entidad. “Inviertan en Quintana Roo, donde encontrarán un gobierno que los reconoce como la parte fundamental del éxito y de la prosperidad compartida. Tenemos todas las condiciones para ayudarles y ser un gobierno facilitador y colaborativo con ustedes”, dijo.

La gobernadora Mara Lezama posicionó las prioridades del estado y las acciones que consolidan su competitividad global, al destacar el papel fundamental de la actividad turística para que el éxito se transforme en bienestar, desde la transparencia en el manejo de los recursos del pueblo, hasta la corresponsabilidad para la conectividad, sustentabilidad, certeza jurídica, seguridad y las enormes facilidades para la inversión.

“En una corresponsabilidad extraordinaria con las y los empresarios; ahí tenemos fideicomisos de salud, de bienestar, de seguridad, de cruceristas, y están sentados en la mesa en la toma de decisiones del gobierno, y saben exactamente en dónde se va el dinero del pueblo y que le pertenece al pueblo”, explicó la titular del Ejecutivo.

Ante los líderes mundiales, Mara Lezama destacó la democratización del turismo, con la asistencia y participación en la FITUR de comunidades indígenas mayas, seis cooperativas de 17 que tiene MayaKa’an, con certificación de la UNESCO, que ofrecen al mundo turismo rural y comunitario, con experiencias extraordinarias para el visitante y con prosperidad que genera bienestar para los pueblos mayas.

En el marco de #FITUR2026 🌍✈️, representamos a México en una mesa turística de alto nivel del @WTTC 🇲🇽, donde se define el rumbo del turismo mundial, junto a Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, y Gloria Guevara, presidenta del WTTC.



Desde Madrid 🇪🇸, llevamos… pic.twitter.com/HdpzYLy3SE — Mara Lezama (@MaraLezama) January 20, 2026

En la mesa ejecutiva del WTTC se fomentó un diálogo profundo entre líderes globales de los sectores público y privado para maximizar el impacto económico y social del turismo, mediante un intercambio interactivo de soluciones colaborativas ante los desafíos actuales del sector.

Los líderes mundiales que escucharon a Mara Lezama y estuvieron en la mesa ejecutiva son Desirée Bollier, Chair and Global Chief Merchant The Bicester Collection; Hon. Takeshi Nakano, Vice Commissioner Japan Tourism Agency; Pansy Ho, Group Executive Chairman and Managing; Gabriele Burgio, President & CEO Alpitour World; Gloria Fluxa, Vice Chairman & CEO Iberostar; Hon. William Rodríguez López, Minister of Tourism – Instituto Costarricense de Turismo.

Hon. Harris Whitbeck, Ministro de Turismo de Guatemala; Jaume Puig Ribera, GVC Gaesco Gestión; Martin Zanone, Managing Director EUROTUR; Jorge Paoli, CEO Grupo Diestra; Pansy Ho, Group Executive Chairman; Frank R. Rainieri, Founder and Chairman of the Board, Grupo Puntacana; Juan Vela, Vice Chairman de Grupo Velas.

Dillip Rajakarier, CEO Minor Hotel Group; Hamza Farooqui, CEO Millat Group; Ayhan Bektas, Chairman Coral Travel Group; Antonio Cosío, Presidente CNET; José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas; Hon. Mateo Julián Estrella Durán, Viceministerio de Turismo de Ecuador; Hon. Teresa Mera Gómez, Minister of Foreign Trade and Tourism Perú; José Chapur, Honorary President and Founder The Palace Company.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR